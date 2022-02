Sanremo 2022, l'omaggio in musica e danza a Raffaella Carrà

Sul palco dell'Ariston va in scena un'anteprima di Ballo ballo, il musical tratto dal film Explota Explota. Coreografie di Laccio, col coordinamento di Sergio Japino, su un medley di quattro grandi successi dell'artista scomparsa il 5 luglio scorso

Il tributo è un assaggio in anteprima mondiale del musical Ballo Ballo, tratto dal film Explota Explota, ed è un medley di alcuni dei brani più celebri della Carrà: Ballo ballo, appunto, ma anche Com’è bello far l’amore da Trieste in Giù, Rumore e Fiesta, riarrangiati ad hoc dal maestro Leonardo De Amicis.