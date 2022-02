Fantasanremo, attesa per la finale. VIDEO

FantaSanremo (L'INTERVISTA A UNO DEI CREATORI) batte Sanremo (LO SPECIALE - LA SCALETTA DELLA FINALE), ormai è evidente. Ieri sera la prova è stata data quando Amadeus e Rkomi si sono messi a fare flessioni in diretta sul palco dell’Ariston. Sono punti. Sono punti. Tutti vogliono punti. Stasera finalissima. Prima in classifica tra gli artisti c’è Emma, grazie a quell’inseguimento dei carabinieri. Veniamo alle squadre. La mia, Fausto Leali, sta messa male. Nemmeno mille punti. Grazie comunque a Morandi e Sangiovanni, sempre sia lodato. Fateci sapere come sta andando la vostra squadra e chi tra gli artisti che avete in squadra sta prendendo più punti. Sul sito di FantaSanremo powered da WiFi ci sono tutte le classifiche e sempre il regolamento per dare un occhio ai bonus e malus. Buona finale a tutti.