Kanye West ha annunciato l’uscita del nuovo album Donda 2

Kanye West ha pubblicato poche ore fa una foto su Instagram in cui svela in anteprima l’uscita del suo nuovo e 11esimo album. Sarà il sequel ideale di “Donda” e si chiamerà per l’appunto “Donda 2”. Il disco arriva alla release il 22 febbraio 2022

In un gioco di numeri e di parole, Kanye West ha svelato sui social il nome del suo prossimo disco – “ Donda 2 ” - che arriverà in streaming sulle migliori piattaforme digitali e nei negozi di dischi a partire dal prossimo 22 febbraio . Le indiscrezioni rilanciate circa un mese fa, dal suo più stretto collaboratore Steven Victor, trovano ora conferma, anticipate dalla pubblicazione del nuovo singolo di West - “Eazy” - dedicato al divorzio da Kim Kardashian.

È bastata una foto condivisa sui social per confermare quelle che fino a poche ore fa erano solo qualcosa in più di mere indiscrezioni. Era stato infatti il più stretto collaboratore di Ye, Steven Victor a raccontare in anteprima ad una famosa piattaforma di intrattenimento statunitense (Complex), che l’artista avrebbe già iniziato a lavorare con costanza per la pubblicazione del suo 11esimo album. “ Donda 2 ” arriverà così il prossimo 22 febbraio 2022, come naturale seguito del progetto condiviso a fine agosto con grande successo di pubblico e critica che ha consentito a West di raggiungere il Disco d’oro a pochissime settimane dal rilascio. Su Instagram, Kanye West pubblica un’immagine della sua storica dimora di infanzia a Chicago, immersa nelle fiamme e con stampata la data di release del nuovo album. A corredare il tutto, una didascalia stringata, in cui il rapper racconta che a curare la produzione esecutiva del disco è Future .

“Eazy”: il nuovo singolo di Kanye West per Kim Kardashian

Ad anticipare l’arrivo di “Donda 2” ci pensa l’ultimo singolo pubblicato da Kanye West il 15 gennaio. “Eazy”, interpretata dal rapper americano insieme al collega The Game, è prodotta tra gli altri da Hit-Boy, con un testo dedicato alle vicende che nell’ultimo periodo hanno visto West come protagonista, dopo l’annuncio sorprendente del divorzio da Kim Kardashian. Nella canzone, Kanye West – che ora si fa chiamare Ye – racconta del suo ruolo come genitore e di ciò che il divorzio ha significato per lui, alludendo ironicamente – ma non tra le righe – all’attuale relazione che l’influencer e modella vive al fianco dell’attore comico Pete Davidson.

Il Coachella Festival per presentare “Donda 2”

Il nuovo album di Kanye West in arrivo il 22 febbraio verrà presentato con ogni probabilità in anteprima al Coachella Festival 2022. La più famosa kermesse americana, che annualmente (salvo Covid-19) si tiene sul celebre palco californiano dell’Empire Polo Grounds in Indio, ha scritturato per questa edizione tre grandi headliner, tra i quali lo stesso West che si aggiunge ad Harry Styles e Billie Eilish, accanto alle partecipazioni di centinaia di altri artisti internazionali. Il Coachella Festival 2022 è in programma dal 15 al 24 aprile, con Kanye West che si esibirà nelle serate di domenica 17 e 24 aprile.