Kanye West, nuovo singolo da Donda. Ecco il video di Heaven and Hell

Kanye West, il video di Heaven and Hell

Il video è ambientato di notte, in un quartiere periferico. Le case e le strade sono popolate da individui incappucciati e vestiti di nero. Kanye canta dall'alto, da un cielo nuvoloso dal quale filtra una luce, quasi interpretasse Dio. Gli individui iniziano allora a galleggiare nell'aria, fino a raggiungere Ye in mezzo alle nubi. Il videoclip di Heaven and Hell è stato presentato in occasione di uno spot pubblicitario per Yeezy Gap, su ESPN, durante la partita del campionato di football NCAA. La felpa nera presente nel video, realizzata in cotone, si può acquistare per 80 dollari.