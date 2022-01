Kanye West, l'artista comincia a lavorare su Donda 2

Sarebbe stato il manager Steven Victor – che spesso ha affiancato Ye nelle sue produzioni, nonché suo più vicino collaboratore come direttore operativo di G.O.O.D Music – ad aver rivelato in anteprima alla piattaforma multimediale statunitense Complex, che il cantante sarebbe stabilmente al lavoro su un nuovo album in arrivo a breve. Il sequel ideale di “Donda”, che si chiamerà per l’occasione “ Donda 2 ”. “Ha iniziato a lavorare al suo nuovo capolavoro DONDA 2”, ha rivelato in esclusiva Steven Victor, accendendo subito nei fan un misto di curiosità e trepidazione. Se l'artista dovesse realmente attenersi al titolo, sarebbe la prima volta in assoluto per Kanye West, il passare alla creazione di un seguito per uno dei suoi album più amati. Donda è stato infatti certificato disco d'oro a settembre a pochissime settimane dalla sua uscita ufficiale nel panorama della musica globale, avvenuta il 29 agosto 2021.

Kanye West e il successo di “Donda”

Se il progetto di “Donda 2” dovesse realmente andare in porto, l’album segnerebbe l’undicesima voce tra le incredibili raccolte di produzioni inedite dell’artista, nonché uno dei rapper e cantautori più talentuosi del mondo ed amati di sempre. Per i fan, la parola “capolavoro” - con la quale Steven Victor ha tenuto a precisare la natura del nuovo album di Kanye West – Ye – vale già da sé. Specie se si pensa alla volontà del rapper di procedere sempre meticolosamente con le sue produzioni, provando e riprovando parole e musiche per far funzionare al meglio le sue canzoni. E talvolta oltrepassando i confini del mainstream che vorrebbero album pubblicati in tempi record e senza ritardi. Kanye West ha sempre dimostrato di non avere paura di fissare date di uscita sempre differenti, per continuare a rielaborare la sua musica e lasciare magari da parte anche progetti molto più promettenti per il mercato, a favore di quelli più creativi e originali. Questa la chiave che si nasconde dietro l’incredibile successo di “Donda” che solo 24 ore dopo la sua uscita ufficiale, ha stabilito un nuovo record raggiungendo il numero 1 nella classifica degli album migliori di Apple Music in oltre 152 paesi. Nel suo primo giorno intero di uscita, "Donda" è stato trasmesso in streaming per un numero maggiore alle 60 milioni di volte negli Stati Uniti.