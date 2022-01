Sanremo, Amadeus su Fiorello: "Ho prenotato per lui la camera"

Amadeus ai microfoni di Non Stop News di RTL 102.5: “Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile”

Nei giorni scorsi il padrone di casa ha annunciato i nomi delle cinque co-conduttrici ( FOTO ) che lo affiancheranno nel corso delle serate, mistero però sulla presenza di Rosario Fiorello . Nelle scorse ore il presentatore ravennate ha rilasciato un'intervista a Non Stop News di RTL 102.5 nel corso della quale si è pronunciato proprio in merito alla questione.

Manca ormai meno di una settimana all’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo . Per il terzo anno consecutivo Amadeus salirà sul palco del Teatro Ariston per condurre la kermesse musicale che nel 2021 ha visto la vittoria dei Mäneskin con il brano Zitti e buoni.

Da martedì 1° a sabato 5 febbraio il Teatro Ariston ospiterà la nuova edizione dell’ appuntamento musicale che ogni anno attira l’attenzione di milioni di persone. Negli ultimi due anni Amadeus è stato affiancato dall’amico e collega Rosario Fiorello, ma al momento non ci sono indiscrezioni sulla possibilità di rivederlo ancora sul palco.

approfondimento

Sanremo, l'inno di Mameli aprirà la serata finale

Poco fa il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha rilasciato un’intervista a Non Stop News di RTL 102.5 dichiarando: “Non vorrei ripetermi: noi ci conosciamo da trentacinque anni, siamo come fratelli. Lui ormai non mi sopporta più”.