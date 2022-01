Laura Pausini annuncia il nuovo singolo Scatola

Ad un anno esatto dalla vittoria ai Golden Globe con la canzone “Io sì (Seen)” – e alla sua candidatura agli Oscar - Laura Pausini torna con un nuovo singolo . “ Scatola ”, questo il titolo del brano, uscirà il prossimo martedì 18 gennaio e sarà la canzone originale del film sulla nota cantautrice italiana – “Laura Pausini - Piacere di conoscerti” – prossimamente disponibile alla visione su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in più di 240 territori.

“Scatola” è il titolo del nuovo singolo di Laura Pausini (nella traduzione per il mercato iberico e latino si chiamerà invece “Caja”) che sceglie così di inaugurare il suo 2022 con un altro brano inedito composto per il cinema . Questa volta non si tratta però di storie drammatiche e commoventi, ma di una vera e propria biografia in frame di una delle cantanti italiane più talentuose e amate di sempre. Brano che arriverà alla release il prossimo martedì 18 gennaio, ma del quale però la cantante ha già scelto di dare una bellissima anticipazione, condividendone la cover ufficiale. Nelle foto scattate per i social, il profilo di Pausini appare come inciso nel cartone di una scatola in bianco e nero. Resta ancora però un segreto il tema di cui si canterà.

Un nuovo singolo dopo il successo di “Io sì (Seen)”

Il nuovo singolo di Laura Pausini arriva in questo inizio 2022, dopo l’incredibile successo della scorsa annata con “Io sì (Seen)”, la canzone interpretata dalla cantante per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti e con Sophia Loren. Con testo di Pausini e Niccolò Agliardi, musica di Diane Warren, “Io sì (Seen)” ha ottenuto numerosi riconoscimenti di prestigio in tutto il mondo. A partire dal Golden Globe, fino al Satellite Award passando per il Nastro d’argento e la nomination conquistata ai premi Oscar per la categoria “Miglior canzone originale”. Per quanto riguarda invece gli album all’attivo, Laura Pausini manca dal mercato discografico italiano con un progetto in studio dal 2018, anno di uscita del suo “Fatti sentire”.

“Laura Pausini - Piacere di conoscerti” è il nuovo film sulla cantante

Un singolo che ha il compito quindi di essere una vera e propria anticipazione del nuovo progetto che coinvolgerà Laura Pausini. Questa volta non si parla però di musica, ma di un docu-film che racconterà i momenti salienti e le emozioni più grandi della sua vita, sotto e lontano dai riflettori. “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, questo il titolo del film che arriverà sui canali in streaming di Amazon Prime Video e verrà distribuito in più di 240 territori dando la possibilità a tutti di conoscere meglio la storia di Laura e il suo percorso artistico e personale. La data di uscita non è ancora nota, ma il “prossimamente” che si legge sui comunicati ufficiali lascia intendere che arriverà a breve in questo 2022.