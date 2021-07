Laura Pausini firma il suo primo film per Amazon

Dopo il trionfo dei Golden Globes e l'emozione della notte degli Oscar , Laura Pausini e il mondo del cinema tornano ad incontrasi, stavolta con un nuovo film Amazon Original italiano basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il progetto non ha ancora un titolo, ma le riprese sono gia' cominciate, come ha anticipato "Variety" prima che arrivasse la conferma ufficiale degli studi del colosso fondato da Jeff Bezos.

Il film è stato scritto da Ivan Cotroneo ("La kryptonite nella borsa", "Un bacio") e Monica Rametta ("Un bacio", "Il volto di un'altra"), diretto dallo stesso Cotroneo, prodotto da Endemol Shine Italy, e sarà disponibile in esclusiva nel 2022 su Amazon Prime in 240 paesi e territori in tutto il mondo. Gherardo Gossi èil direttore della cinematografia.

"Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non c'era nulla di così speciale da dedicargli tempo ed energie", ha detto la Pausini che quest'anno ha vinto un Golden Globe ed è poi stata candidata agli Oscar con Diane Warren per la canzone "Io Si'" del film "La Vita davanti a sè" di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

L'incontro di Laura con Amazon Studios risale al 2020: "Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. In una delle nostre riunioni, ho capito che c'era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano sostenuto la mia idea artistica; cercheremo di raccontarla nel modo più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema".

Laura Pausini ha cominciato a lavorare con Cotroneo poco prima della vittoria ai Golden Globe: "Dalla nostra collaborazione - ha detto - è nata questa follia che stupirà anche quelli che credono di conoscermi bene!". La regina del pop italiano ha al suo attivo 13 album in studio, ma il film è il primo che la vede davanti alla macchina da presa. "Sarà un lungometraggio innovativo che inventa un nuovo genere e conferma l'amore di Laura per la settima arte svelando al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale e dando a Laura stessa la grande opportunità di scoprire aspetti di se' e del suo mondo mai visti", ha preannunciato un comunicato di Amazon Studios. Negli ultimi tempi Amazon ha intensificato le attività di produzione in Italia. Tra i nomi famosi sui quali Prime Video ha scommesso c’è Achille Lauro, con il quale la piattaforma ha siglato una collaborazione creativa e musicale.