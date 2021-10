Laura Pausini in concerto: live BeMe a Campovolo per il suo fanclub

Laura Pausini annuncia il ritorno live

Sono passati più di due anni dall’ultima esibizione live di Laura Pausini. Da quando, nell’estate del 2019 ha girato l’Italia per un tour “di coppia” accanto al collega Biagio Antonacci. Un assaggio di quello che sarebbe dovuto essere, nel dicembre 2020, un concerto speciale per il suo Fan Club “Laura4U” a celebrazione dei 25 anni di carriera. Show mai andato in scena a causa dell’avvento e del perdurare della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ora però la Pausini è finalmente pronta a tornare ad esibirsi dal vivo e per farlo, sceglie proprio di ripartire da dove tutto era rimasto: da BeMe, il concerto esclusivo per gli iscritti al suo Fan Club ufficiale, in programma per il prossimo 8 giugno al RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia. E’ stata la stessa artista a condividere la notizia con un divertente post su Instagram: “Opps! Swipe a destra per scoprire data e location del mio ritorno live. E per ripartire ho scelto il mio fan club ufficiale! Qui potete leggere la scaletta di questo concerto esclusivo. BeMe ha aspettato ben 2 anni ma ci siamo.. troverete tutte le informazioni su come iscrivervi e prenotarvi all’evento sul nuovo sito www.Laura4u.com”.