Gli artisti che conquisteranno il 2022 con la loro musica

Una scommessa lunga un anno. Ecco alcuni degli artisti conosciuti nel 2021 e che potrebbero essere le sorprese del 2022. A partire dall'eclettica e talentuosa Ludovica Lirosi, in arte Julia Liros, unica artista italiana invitata lo scorso ottobre ai Billboard LMS, il più grande festival musicale internazionale dedicato alla musica latina. Aspettando il disco potete ascoltare Come me Gusta, Me Pongo a perrear, Me siento sola e Mil Cosas. I prossimi 12 mesi saranno suoi!



Artisti scelti da Fabrizio Basso