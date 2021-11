Monia, il viaggio del cuore porta a Dakar: il video

approfondimento

Monia, riparte da Dakar più consapevole e più confidenziale

L'ultima mia storia si chiama Dakar, un pezzo che porto in valigia da anni e che ha trovato il suo vestito migliore solo ora. Un lavoro che mi rende davvero orgogliosa, dall'arrangiamento di Daniel Bestonzo, alla rivisitazione del testo con il mio coautore Fabio Fornaro fino alla regia del videoclip di Ivan Cazzola. Una vera bomba! In Dakar ho voluto raccontare un pezzo di vita comune, un desiderio mancato per colpa nostra, una festa come tante ma diversa da tutte. In realtà mi piace non ci sia solamente questa chiave di lettura, perché si può alludere benissimo al racconto di una storia finita male, o non iniziata per nulla, mentre io ho usato la coppia per fare un autodialogo con una parte di me. Per il videoclip il regista ha avuto l'idea di utilizzare una location pazzesca a Torino, LeRoi Music Hall, un'opera dell'architetto Carlo Mollino, costruita nel 1959, è stupenda. Simmetrie e colori si baciano appassionatamente, gli outfit che ha scelto lo stylist Simone Folli sono stati azzeccati, quando guardo le riprese vedo una color bellissima e capisco alla perfezione l'aspetto sognante e distorto che il regista ha voluto dare alle immagini per rappresentare il brano al meglio. Di questo brano ho il ricordo di una mia titubanza sul da farsi. Come ho detto prima è un brano che ha toccato la carta nel lontano 2013, rimanendo poi solamente sul foglio nel cassetto della mia scrivania.

Non era sicuramente il pezzo su cui mi aspettavo di lavorare, lo avevo da anni nelle orecchie e le storie riscaldate spesso non appaiono buone, ma non è sempre così.

Mi sono fidata dei consigli del mio team, del potenziale che vedevano nel brano, devo dire che avevano ragione loro. Sono orgogliosa di questo lavoro, ho fatto bene ad accantonare le mie perplessità, motivo per cui non vedo l'ora sia di tutti voi!