gIANMARIA, il nuovo EP è "Fallirò": info e data di uscita

Dopo essersi classificato secondo durante la finalissima dell'ultima edizione di "X-Factor" e dopo aver annunciato le prime date della sua tournée d'esordio, gIANMARIA racconta ai fan l'arrivo del nuovo EP. Si chiamerà "Fallirò" e sarà disponibile dal prossimo 14 gennaio

Si è classificato secondo, un passo dietro la voce di Baltimora, ma di certo rimane una delle scoperte più brillanti dell’ultima edizione di “X-Factor”, conclusasi lo scorso giovedì 9 dicembre. gIANMARIA è pronto ora a fare il grande passo, quello di un debutto nel mercato discografico italiano. Come? Con il suo EP d’esordio “Fallirò”, in arrivo sulle migliori piattaforme streaming e presso i principali store di dischi, il prossimo venerdì 14 gennaio. Una bella notizia per i già numerosi fan del neonato artista, che arriva dopo l’annuncio del suo primo mini tour in Italia.

“Fallirò” è il primo EP di gIANMARIA approfondimento gIANMARIA è il secondo classificato di X Factor 2021. VIDEO C’è chi lo ha definito il nuovo poeta della generazione 2.0 e chi ancora lo ha descritto come vero, pungente e che con il suo modo di scrivere trasparente arriva alle emozioni più vere. Ciò che è certo è che gIANMARIA ha messo pubblico e critica d’accordo, fin dalla sua prima esibizione alle storiche “Auditions” del programma di Sky Uno, con il brano “I Suicidi”. Ora il giovane vicentino, della stessa “scuola” di Madame, Sangiovanni e del producer Bias, è pronto ad inseguire i suoi sogni dopo la finale di “X-Factor 2021”, pubblicando – il prossimo 14 gennaio – il suo primo EP dal titolo “Fallirò”. Il nome è lo stesso scelto anche per il tour che dal prossimo febbraio lo accompagnerà con la sua musica in alcuni dei più suggestivi club e lounge bar d’Italia. Nonostante il giovane cantautore abbia già condiviso sui social la cover ufficiale del progetto che, ricalcandone il titolo, lo vede raggomitolato a sé e in primo piano, non sono ancora state rese note le tracce e le eventuali collaborazioni in esso contenute.

Tutti i formati di “Fallirò” approfondimento gIANMARIA, dopo X Factor arriva il Fallirò Tour Il nuovo EP di Gianmaria Volpato (questo il vero nome del cantante) è già disponibile al pre-order e pre-save nei seguenti formati e su questi canali: Sony Music Shop – Versione Autografata

Amazon CD

Spotify CD in streaming

IBS CD

Discoteca Laziale CD gIANMARIA in tour da febbraio 2022 L’annuncio dell'uscita del nuovo disco di gIANMARIA, arriva dopo l’incredibile successo ottenuto dal cantautore vicentino per la sua partecipazione ad “X-Factor” e per le date del tour annunciate per la fine dell’inverno 2022. Gli appuntamenti live saranno interamente a cura di Vivo Concerti. Ecco le date in programma: venerdì 25 febbraio 2022 – Treviso, New Age Club

domenica 27 febbraio 2022 – Torino, Hiroshima Mon Amour

martedì 1 marzo 2022 – Milano, Santeria Toscana

giovedì 3 marzo 2022 – Roma, Largo Venue I biglietti per il tour sono già disponibili online dallo scorso martedì 14 dicembre e nei punti vendita autorizzati da domenica 19 dicembre 2021. Il “Fallirò Tour” di gIANMARIA sarà l’occasione unica per ascoltare i suoi più famosi brani, molti dei quali conosciuti durante l’esperienza nel talent show. Ci saranno sicuramente in scaletta la hit “I Suicidi” (con quasi 2 milioni di streaming su Spotify), “Senza Saliva” (circa 750mila stream), “Mamma Scusa” (brano cantato ai “Bootcamp”) e “Ascolta”, canzone a cui l’artista è molto legato e che ha superato di recente i 3 milioni di stream su Spotify.