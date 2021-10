gIANMARIA ai Bootcamp di X Factor 2021 emoziona Emma con "Mamma scusa"

Ancora una volta non sono mancati colpi di scena e switch inaspettati nel corso della seconda e ultima puntata dei Bootcamp ( X Factor 2021, rivivi la seconda puntata di Bootcamp ) , con le attesissime scelte di Hell Raton ed Emma. Una puntata a dir poco avvincente che ha visto tutti sempre più decisi e concentrati. Dal backstage invece i giudici non coinvolti - Manuel Agnelli e Mika - e Ludovico Tersigni hanno seguito con leggerezza, ironia e attenzione le scelte di Manuelito ed Emma ( VAI ALLO SPECIALE ). Tra i talenti che sono riusciti a passare il turno e hanno superato l'ardua prova dei Bootcamp, troviamo il giovane gIANMARIA che con il suo brano trap “Mamma scusa” ha fatto il salto!

da suicidi a mamma scusa

Aveva emozionato tutti con “Suicidi”, ieri sera è tornato sul palco di X Factor con un nuovo brano originale dal titolo “Mamma scusa”. Qui, nella seconda puntata dei Bootcamp (FOTO), su Sky e NOW e sempre disponibile on demand, conquista ancora una volta tutti con una coinvolgente canzone dedicata alla madre. Emma sempre più convinta del suo talento lo porta con sé agli Home Visit. Per questo motivo non ha dubbi circa il suo percorso a XF e decide dunque di fare uno switch con i Cassandra. Emma pensa che il progetto della band sia già molto a fuoco e possa funzionare molto bene anche senza lavorare con lei. gIANMARIA entra ufficialmente nel Roster di Emma dopo aver recuperato la sua esibizione in un secondo momento per motivi legati al rispetto dei protocolli COVID-19.