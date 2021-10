8/20

Un ultimo sforzo per i concorrenti del Roster di Hell Raton che non possono ancora tirare un sospiro di sollievo. Il giudice deve ascoltare un ultimo concorrente, escluso dalle esibizioni in studio per via della normativa Covid. Si tratta di Barkee che ci prova con “All'ultimo respiro" dei Club Dogo ma Hell Raton conferma le sue scelte precedenti.

Barkee non cambia il Roster di Hell Raton VIDEO