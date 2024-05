AC/DC, cosa sapere sul concerto a Reggio Emilia

Musica

Gli AC/DC dalla A alla Z, arriva l'abbecedario per bambini

Da AC/DC a ABCD è un attimo. La band australiana accompagna i bambini nell’apprendere l’alfabeto in un libro illustrato dal titolo The AC/DC AB/CD High Voltage Alphabet. Eccovi in anteprima qualche pagina del volume, in uscita nella patria di Angus Young e soci per la casa editrice Love Police

L’abbecedario si apre ovviamente con la lettera “A”, ben rappresentata dall’iconico chitarrista Angus Young. Ai bambini viene presentato come “uno che pensa porti fortuna camminare come una papera e indossare uniformi scolastiche”. Considerando che lo stesso Young ha partecipato alla stesura del libro si può dire: complimenti per l’autoironia

Bon Scott è stato la voce del gruppo dagli inizi fino alla sua sfortunata morte nel 1980, a soli 33 anni. Nel libro lo si ritrae mentre è pronto a scrivere una canzone rock che “si spera vada al top senza metterci poi troppo"