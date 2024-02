AC/DC a maggio in concerto in Italia, all'arena di Reggio Emilia

La leggendaria rock band australiana ha annunciato che suonerà in Italia sabato 25 maggio davanti a una platea di duecentomila fan. La data, la prima dopo lo storico concerto del 2015, fa parte del “Power Up Europe Tour 2024”





Dopo settimane di voci provenienti dalla fanzine italiana, arriva la conferma della tappa a Reggio Emilia degli AC/DC che celebreranno la loro storia lunga oltre cinquant'anni con un incredibile live a Campovolo che è già uno dei concerti più attesi dell'estate 2024.

L'annuncio del live, diffuso attraverso i canali social ufficiali del gruppo, contiene le date del Power Up Europe Tour 2024 che porterà la leggendaria rock band australiana all’RCF Arena di Reggio Emilia sabato 25 maggio 2024.

Insieme alle date della leg estiva europea, online sono apparsi anche i dettagli sulla vendita dei ticket che, per la data italiana, sarà aperta ufficialmente venerdì 16 febbraio. Inutile dire che il conto alla rovescia per l'acquisto dei biglietti è già iniziato.

A Reggio Emilia davanti a una platea sterminata

I fan italiani degli AC/DC erano già pronti a trasferte a suon di musica per raggiungere la band di Brian Johnson in qualche angolo dell'Europa quando sono stati sorpresi dalla notizia della conferma di un concerto in Italia, atteso da quasi dieci anni.

Il live di Campovolo, infatti, arriva a distanza di svariati anni dal memorabile concerto del 9 luglio 2015, data in cui la band si esibì all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a circa 90.000 spettatori.

Sono previsti molti più fan a maggio a Campovolo, dal momento che la location, come è noto, può accogliere fino a duecentomila persone. L'Emilia sarà, dunque, presa d'assalto la prossima estate dal popolo dell'hard rock, che ha già segnato in agenda l'altrettanto atteso concerto dei Rammstein che si terrà sempre alla RCF Arena domenica 21 luglio 2024.

Nei post che annunciano il ritorno in Europa della band australiana oltre alla data italiana ci sono anche quelle di altri paesi. Tra queste spiccano le tante tappe in Germania tutte in programma tra maggio e luglio. Per il pubblico italiano, invece, è prevista una sola data che, tuttavia, sarà da ricordare poiché col Power Up Europe Tour 2024 gli AC/DC festeggeranno il traguando dei cinquant'anni di carriera. leggi anche AC/DC in concerto, il gruppo torna a suonare dal vivo dopo sette anni

I biglietti: le date e le informazioni sulla vendita Stando alle informazioni diffuse da Ticketone, che rivenderà in esclusiva i biglietti per il concerto di Campovolo degli AC/DC, la vendita ufficiale aprirà venerdì 16 Febbraio 2024 a partire dalle ore 10:00.

Ogni acquisto sarà limitato a un massimo di quattro biglietti, tutti nominali, col cambio del nominativo previsto una sola volta e fino a un mese prima dell'evento, ovvero, al 25 aprile 2024. I bambini, accompagnati dagli adulti, entreranno gratuitamente fino all'età di sei anni. Dai sette anni dovranno essere muniti di un biglietto per il quale non è prevista riduzione.

Il live sarà l'occasione per ascoltare il repertorio della band ma anche i brani di Power Up, l'album uscito nel 2020 che è stato suonato eccezionalmente all'evento californiano Power Trip Festival ma che, a causa del blocco dei concerti legato alla pandemia, non ha avuto grandi occasioni per essere eseguito dal vivo. Ora, il tour mondiale, il primo dopo otto anni, condurrà Brian Johnson e compagni nelle principali arene europee e non solo.

La leg europea partirà il 17 maggio dalla Germania, con un live alla Veltins Arena di Glesenkirchen, per concludersi, il 17 agosto in Irlanda con un concerto al Croke Park di 17 Dublino. In mezzo, altre diciannove date tra cui quella italiana. leggi anche Il testo di "Shot In The Dark", primo singolo del nuovo album degli AC

