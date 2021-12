5/11 ©IPA/Fotogramma

La sua carriera, intanto, prosegue anche come cabarettista. Diventa noto per Carissimo Totò, un omaggio al celebre attore napoletano, vince un premio intitolato “Il Bullone d’oro” e inizia a partecipare ad alcune trasmissioni Rai come ‘Ti piace la mia faccia’. In seguito sarà autore e conduttore di Cabaret ovunque, sempre della Rai

Totò, le frasi più divertenti del principe Antonio De Curtis