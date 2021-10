Eurovision Song Contest, saranno 41 i Paesi partecipanti

Il prossimo 66° Eurovision Song Contest si terrà al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022 vedrà la partecipazione di oltre 41 emittenti pubbliche di altrettanti Paesi per quello che si preannuncia come il più grande evento musicale dal vivo del 2022

Saranno ben 41 emittenti pubbliche di altrettanti Paesi a partecipare all' Eurovision Song Contest , il più grande evento musicale dal vivo del mondo che si terrà al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022 Alle 39 emittenti che hanno già partecipato all'edizione 2021 si uniranno Rtcg del Montenegro e l'emittente nazionale armena Armatv Delle 41 nazioni partecipanti, 36 si sfideranno in due semifinali e le 10 canzoni vincitrici di ogni semifinale si uniranno per la Finalissima ai "Big 5": Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia, Paese organizzatore. L'Italia ha vinto il diritto a organizzare l'evento del prossimo anno durante il Contest del maggio scorso, quando i Maneskin hanno regalato al proprio Paese la sua prima vittoria dal 1990 con la canzone "Zitti e Buoni".

Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di avere ancora una volta oltre 40 emittenti in competizione per vincere l'iconico trofeo Eurovision a Torino, il prossimo maggio. Il team della Rai sta lavorando alacremente ai preparativi per accogliere tutte le delegazioni in una nuova città ospitante e garantire che l'Eurovision Song Contest porti il divertimento e lo spettacolo all'avanguardia attesi da quasi 200 milioni di spettatori". Simona Martorelli e Claudio Fasulo della Rai hanno aggiunto: "Dopo 31 anni, l'Italia è orgogliosa di ospitare di nuovo l'Eurovision Song Contest! Come Executive Producers, siamo incredibilmente entusiasti di allestire questo straordinario evento e di accogliere delegazioni provenienti da 41 nazioni a Torino il prossimo anno. Soprattutto, crediamo fortemente che l'Eurovision Song Contest ci permetterà di mostrare e condividere la bellezza dell'Italia con un pubblico globale attraverso gli elementi che ci uniscono tutti: musica e armonia".