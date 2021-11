Rocco Hunt in concerto: le date del tour 2022

Dopo la pubblicazione del suo quinto album in studio, dal titolo “Rivoluzione”, il Poeta Urbano Rocco Hunt annuncia nuove date per il “Libertà + Rivoluzione Tour”, live sui migliori palchi d’Italia da marzo 2022. Ecco tutti gli appuntamenti in calendario e in continuo aggiornamento Condividi

Dopo la release ufficiale, lo scorso venerdì 5 novembre, “Rivoluzione” – il nuovo album di Rocco Hunt – è già un successo, tanto da aver convinto il rapper e cantautore partenopeo ad inserirlo nella setlist ufficiale della sua prossima tournée italiana, in partenza a marzo 2022. Si chiamerà “Libertà + Rivoluzione Tour”, in un titolo che richiama i suoi ultimi due dischi e sarà l’occasione per tutti i fan della Penisola, di tornare ad ascoltare dal vivo, divertirsi ed emozionarsi sulle note di uno degli artisti più in voga del momento. Come annunciato dallo stesso staff del cantante, i biglietti acquistati in precedenza e per le date purtroppo disdette a causa della pandemia, saranno validi per gli appuntamenti della prossima stagione.

Rocco Hunt, il tour dedicato a “Libertà” e “Rivoluzione” approfondimento Rocco Hunt e il suo nuovo album intitolato "Rivoluzione" Dopo che per mesi, la pandemia di Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha ostacolato la regolare ripresa e organizzazione degli eventi musicali dal vivo, con l’aumento della capienza degli spettatori nei club e palazzetti, molti artisti hanno deciso di riprendere le proprie tournée italiane. È il caso di Rocco Hunt che, in collaborazione con Friends&Partners, ha deciso di spostare i live in calendario a marzo del prossimo anno. Date per le quali resteranno naturalmente validi i ticket acquistati in precedenza. I concerti, in origine in programma per il 2020, poi rinviati al 2021, sono quindi ora fissati a marzo del 2022. Ma c’è di più: l’evento cambia nome diventando il “Libertà + Rivoluzione Tour”, in rimando all’album di inediti uscito la scorsa settimana e che verrà quindi presentato per la prima volta dal vivo, proprio in occasione di questi concerti.

“Libertà + Rivoluzione Tour”, le nuove date approfondimento Rocco Hunt, il nuovo album è "Rivoluzione": tracklist e duetti Saranno ben cinque gli appuntamenti in più, durante i quali incontrare il Poeta Urbano Rocco Hunt e la sua musica dal vivo nei prossimi mesi. In partenza il prossimo 4 marzo da Milano, il “Libertà + Rivoluzione Tour” toccherà ben undici date nei migliori palazzetti della Penisola, fino alla grande festa finale del 14 aprile a Brescia. Ecco il calendario aggiornato con le nuove date: 4 marzo, Fabrique, Milano (recupero dei live del 17 aprile 2020, 14 maggio 2020 e 14 maggio 2021)

5 marzo, Atlantico, Roma (recupero dei live del 4 aprile 2020, 19 maggio 2020 e 15 maggio 2021)

9 marzo, Estragon, Bologna (recupero dei live del 9 aprile 2020, 15 maggio 2020 e 13 maggio 2021)

11 marzo, Palapartenope, Napoli (recupero dei live del 3 aprile 2020, 24 maggio 2020 e 21 maggio 2021)

12 marzo, Palapartenope, Napoli (recupero delle date del 23 maggio 2020 e 22 maggio 2021)

16 marzo, Demodè, Modugno (BA) (recupero dei live del 22 maggio 2020 e 7 maggio 2021)

4 aprile, Teatro Concordia, Venaria (TO) – NUOVA DATA

7 aprile, Gran Teatro Geox, Padova – NUOVA DATA

11 aprile, Tuscany Hall, Firenze – NUOVA DATA

12 aprile, Atlantico, Roma – NUOVA DATA

14 aprile, Teatro Dis_Play, Brescia – NUOVA DATA Come annunciato dagli organizzatori di Friends&Partners e dallo stesso Rocco Hunt, mentre per le vecchie date rimarranno validi i biglietti già acquistati in precedenza (anche per i concerti del 2020 e 2021), per i nuovi appuntamenti i ticket d’ingresso saranno disponibili in prevendita dalle ore 15:00 di lunedì 8 novembre su Ticketone.it e Ticketmaster.it.