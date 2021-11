Rocco Hunt, il nuovo album è "Rivoluzione": tracklist e duetti

Il Poeta Urbano ha svelato in anteprima su Instagram, la tracklist ufficiale con i featuring di “Rivoluzione”. Il suo quinto e nuovo disco fuori domani, venerdì 5 novembre Condividi

È atteso domani, venerdì 5 novembre, per Epic/Sony Music, “Rivoluzione” il nuovo album in studio di Rocco Hunt. Sarà il quinto progetto ufficiale in arrivo per il Poeta Urbano che in meno di dieci anni di carriera ha raccolto quasi 2 miliardi di stream totali per i suoi singoli e collaborazioni. Un disco che si preannuncia molto ricco, visto la tracklist di ben 15 brani e numerosi duetti con gli artisti più amati e interessanti del panorama musicale italiano che vi prenderanno parte. Dalle quote rap di Fabri Fibra, Guè Pequeno, Luchè e Geolier, fino all’indie di Carl Brave ,il pop di Ana Mena e molti altri, cui si aggiunge una speciale intro in coppia con il telecronista e personaggio televisivo Lele Adani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La tracklist di “Rivoluzione”: tutti i duetti del disco approfondimento Rocco Hunt annuncia l'album "Rivoluzione": info e data di uscita Con ben 15 brani e una cover speciale, in cui Rocco Hunt appare in primo piano in un ritratto di Jorit - famoso street artist di Napoli, che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo – il nuovo disco dell’artista partenopeo si preannuncia essere a tutti gli effetti una “Rivoluzione”, la stessa cui aspira il suo titolo. Il nuovo progetto di Rocco Hunt racchiuderà la duplice anima dell’artista, sia nella sua capacità di scrivere e mettere in musica testi spensierati, così come nei ritornelli in cui si mette in prima linea come portavoce contro le ingiustizie e i più importanti temi sociali. Non può esistere una ricca setlist di brani senza il suo parterre di collaborazioni. Ecco che “Rivoluzione”, fuori il 5 novembre, sarà l’occasione per ascoltare il Poeta Urbano in duetti già conosciuti ed altri inediti. Qui la tracklist ufficiale di “Rivoluzione” e tutti i featuring presenti nel disco, che arriva a ben due anni da “Libertà” (2019): Nel percorso - Intro di Lele Adani Rivoluzione Solido – feat. Gué Pequeno Fantastica – feat. Boomdabash L’urdemo vase Caffelatte – feat. Carl Brave Vada come vada – feat. Fabri Fibra Fiocco azzurro Regole da infrangere – feat. Luchè Fa o brav – feat. Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Emis Killa Te penso ancora Un bacio all’improvviso – feat. Ana Mena Che me chiamm a fa – feat. Geolier A un passo dalla Luna – feat. Ana Mena Sultant a mij

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Rocco Hunt annuncia le date per il firmacopie di “Rivoluzione” approfondimento Rocco Hunt, è arrivato il video di Fantastica col feat dei Boomdabash Accanto alla tracklist ufficiale e featuring del disco, il Poeta Urbano Rocco Hunt ha svelato anche il calendario di date ufficiali durante le quali incontrerà direttamente i fan per il firmacopie del disco. Dal prossimo 5 novembre, data di release di “Rivoluzione”, Rocco Hunt attraverserà ben 12 città italiane. Ecco tutti gli appuntamenti ai quali sarà possibile accedere solo dietro acquisto del disco (presso lo store in cui si terrà il firmacopie) ed esibendo espressamente la propria Certificazione Verde da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) in corso di validità. Venerdì 5 novembre 2021 – Giugliano (NA), ore 18:00 presso Euronics Tufano CC Auchan

Sabato 6 novembre 2021 – Roma, ore 16:00 presso Discoteca Laziale

Domenica 7 novembre 2021 – Bari, ore 15:00 presso CC Mongolfiera Santa Caterina

Lunedì 8 novembre 2021 – Pontecagnano Faianoo (SA), ore 18:00 presso Euronics Tufano CC Maximall

Martedì 9 novembre 2021 – Marcianise (CE), ore 18:00 presso Euronics Tufano CC Campania

Mercoledì 10 novembre 2021 – Valmontone (RM), ore 17:00 presso Valmontone Outlet

Giovedì 11 novembre 2021 – Firenze, ore 17:00 presso Galleria del disco

Domenica 14 novembre 2021 – Reggio Emilia, ore 14:00 presso CC I Petali

Lunedì 15 novembre 2021 – Milano, ore 17:00 presso Mondadori Duomo

Martedì 16 novembre 2021 – Torino, ore 17:00 presso Mondadori Via Monte di Pietà

Mercoledì 17 novembre 2021 – Palermo, ore 17:00 presso Feltrinelli Via Cavour

Giovedì 18 novembre 2021 – Catania, ore 17:00 presso Feltrinelli Via Etnea “È passato davvero troppo tempo dall’ultima volta che ci siamo abbracciati, ma me lo ricordo come se fosse ieri. In questo anno abbiamo passato tanti momenti difficili, ma ora dobbiamo tornare alla normalità. Non vedo l’ora di girare l’Italia per firmare i vostri dischi ad uno a uno”, ha scritto l’artista su Instagram annunciando il calendario in store.