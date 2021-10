Rocco Hunt annuncia l'album "Rivoluzione": info e data di uscita

È l’autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia, con oltre 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il suo repertorio supera 1,9 miliardi di stream totali, la sua A un passo dalla Luna ft. Ana Mena si è aggiudicata il primo disco di platino in Francia, che va ad aggiungersi agli oltre 20 dischi di platino ottenuti negli ultimi 24 mesi tra Italia, Spagna e Francia. E ora, a due anni di distanza dall’ultimo disco, arrivano nuove canzoni

Dopo mesi di attesa, finalmente Rocco Hunt conferma l’uscita del nuovo album che si preannuncia ricco di soprese! Rivoluzione uscirà il 5 novembre (Epic/Sony Music) e sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. Un album che racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane a una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.



In Rivoluzione infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare. La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo: "Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato –afferma Jorit– questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia". L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.

L’atteso disco, che contiene 15 tracce e diversi featuring, è già disponibile in pre-order qui: https://shor.by/RoccoHunt_Rivoluzione.

È in radio Fantastica, il nuovo brano di Rocco Hunt ft. Boomdabash. Sarà contenuto nell’album Rivoluzione, insieme a Un bacio all’improvviso ft. Ana Mena (platino), che ha superato i 42 milioni di stream su Spotify e i 49 milioni di views su YouTube (uscito anche nella versione in spagnolo Un beso de Improviso di Ana Mena X Rocco Hunt e a A un passo dalla Luna ft. Ana Mena, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di platino in Italia, 6 in Spagna e un disco di platino in Francia per un totale di 13 dischi di platino.