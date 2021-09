Rocco Hunt in concerto, il tour spostato al 2022: le nuove date

I biglietti acquistati in precedenza saranno validi per le date della prossima stagione

Il Covid continua ad ostacolare la ripresa regolare del mondo della musica dal vivo con il destino dei concerti in presenza in programma al chiuso per la stagione autunno-inverno ancora in bilico. Rocco Hunt, in collaborazione con l'organizzatore del tour Friends & Partners, ha deciso di spostare i live in calendario a marzo del prossimo anno. Per le nuove date resteranno validi naturalmente i ticket acquistati in precedenza.

Le nuove date 2022 del “Libertà Tour”

Il “Libertà Tour” di Rocco Hunt cambia nuovamente date. I concerti, in origine in programma per il 2020, erano stati rinviati al 2021. Le date ora sono state spostate a marzo 2022, con l'auspicio che la primavera del prossimo anno possa tornare a far risuonare i palazzetti di musica in piena sicurezza ed in condizioni di controllo maggiore della diffusione del virus. Friends & Partners, in accordo con l'artista, ha ritenuto opportuno spostare più avanti gli eventi dal vivo del “Poeta Urbano” riprogrammando le date in base al seguente calendario, consultabile anche sul sito internet e sul profilo Instagram ufficiale dell'organizzatore.



4 marzo, Fabrique, Milano (recupero dei live del 17 aprile 2020, 14 maggio 2020 e 14 maggio 2021)

5 marzo, Atlantico, Roma (recupero dei live del 4 aprile 2020, 19 maggio 2020 e 15 maggio 2021)

9 marzo, Estragon, Bologna (recupero dei live del 9 aprile 2020, 15 maggio 2020 e 13 maggio 2021)

11 marzo, Palapartenope, Napoli (recupero dei live del 3 aprile 2020, 24 maggio 2020 e 21 maggio 2021)

12 marzo, Palapartenope, Napoli (recupero delle date del 23 maggio 2020 e 22 maggio 2021)

16 marzo, Demodè, Modugno (BA) (recupero dei live del 22 maggio 2020 e 7 maggio 2021)



Il singolo “Fantastica”

In attesa della prossima primavera, i fan possono continuare ad ascoltare “Fantastica”, il nuovissimo singolo di Rocco Hunt realizzato in collaborazione con i Boomdabash. Il singolo è stato scritto con Federica Abbate e prodotto da Zef. Il brano è un altro prodotto realizzato con lo stesso team artistico che ha sfornato successi come “Karaoke” con Alessandra Amoroso, “Don’t Worry”, “Mambo Salentino” sempre con Alessandra Amoroso, “Per un milione” e “Portami con te”.