Rocco Hunt feat. Boomdabash, "Fantastica" è il nuovo singolo

In Italia c’è un famoso detto che ammette: “squadra che vince non si cambia”. Così, dopo il successo del singolo “Ti volevo dedicare” (in cui cantava anche J-Ax) e dopo la scrittura di diversi brani insieme (da “Karaoke” e “Mambo Salentino” con Alessandra Amoroso a “Don’t Worry”, “Per un milione" e "Portami con te" ), Rocco Hunt e i Boomdabash tornano insieme per “ Fantastica ”, il nuovo inedito in uscita alla mezzanotte in punto del prossimo venerdì 24 settembre . Con loro anche la talentuosissima autrice Federica Abbate, mentre il tocco strumentale alla produzione è quello di Zef.

“Aspettando l'album finalmente nuova musica. “Fantastica” il nuovo singolo con i Boomdabash, fuori ovunque venerdì 24. Presave al link in bio!”. È con queste parole, insieme alla cover ufficiale del singolo che Rocco Hunt ha annunciato nelle scorse ore l’uscita della nuova canzone insiema agli amici e colleghi Boomdabash . Una canzone che, con ogni probabilità, sarà un concentrato di musica e colori, per farci cantare e ballare tutti insieme – come suggerito anche dal concept della copertina dove a spiccare su tutto sono le tonalità vivaci scelte: azzurro, fucsia e verde che si mixano con il rosso del titolo e dei nomi degli artisti in primo piano. In attesa di poterla ascoltare venerdì, “Fantastica” è già disponibile al pre-save .

Rocco Hunt e il successo anche in Spagna e Francia

Quella tra Rocco Hunt e i Boomdabash dà l’idea di essere ancora una volta una collaborazione vincente. Entrambi reduci dal successo dei loro tormentoni estivi – Rocco Hunt in “Un bacio all’improvviso” con Ana Mena, mentre i Boomdabash in “Mohicani” con Baby K – è proprio il rapper ad aver avuto la consacrazione internazionale. Come lo scorso anno per “A un passo dalla Luna” anche con la sua ultima hit estiva “Un bacio all’improvviso”, Rocco Hunt ha conquistato le classifiche di Spagna e Francia, raggiungendo gli oltre 42 milioni di stream su Spotify e 49 milioni di visualizzazioni per il videoclip su Youtube. Un ulteriore e importante “bottino” che si va ad aggiungere a quello di “A un passo dalla Luna” per il quale la coppia italo-spagnola ha ottenuto ben 6 dischi di platino in Italia e 5 in Spagna di per un totale di 11 riconoscimenti. Rocco Hunt e Ana Mena si sono inoltre meritati il primo posto nell’Airplay spagnola e nella classifica LOS40. Il successo raggiunto dal brano in Spagna ha permesso a entrambi di esibirsi per la prima volta al Los 40 Global Show in compagnia di Tony Aguilar.

Rocco Hunt parla del nuovo album

È con queste parole che il Poeta Urbano Rocco Hunt (soprannome dell’artista), ha annunciato l’arrivo imminente del nuovo disco, la cui registrazione si avvia alla conclusione: “Ogni album é come un figlio. Sono stati mesi di lavoro intensi, ma speciali. In questo progetto voglio racchiudere le mie anime e darvi tutto ciò che vi aspettate da me. Valerio dice che questo album sará quello piú completo di sempre e che tra arrangiamenti, testi e featuring non ci siamo risparmiati su niente. I lavori sono finiti all’81%, e questa percentuale adesso può aumentare solo grazie a voi! Fatemi sentire che avete fame di nuova musica e sarete al mio fianco in questo viaggio”.