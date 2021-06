Boomdabash e Baby K, Mohicani: è uscito il video della nuova canzone

Il videoclip è stato girato nel Salento, a San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria Condividi:

Una grande festa sull'asfalto assolato delle strade che portano alle più ambite località dell'estate italiana. Il Salento è lo sfondo del videoclip di “Mohicani”, la nuova hit dei Boomdabash con Baby K, immagini travolgenti come il sound di questa nuova canzone pronta a far ballare gli italiani. Ritmo, colore, energia e tanta voglia di divertimento, c'è tutto nel video che accompagna “Mohicani”, rilasciato proprio in occasione del primo giorno d'estate. La traccia audio che aveva debuttato lo scorso 11 Giugno è già nelle classifiche dei brani più ascoltati della stagione.



Nel videoclip tutte le bandiere del mondo approfondimento L'estate è ufficialmente inziata coi Mohicani di Boomdabash e Baby K “Oggi inizia l'estate! Facciamo festa”, inequivocabile il messaggio dei Boomdabash, poche frasi per accompagnare lo scatto pubblicato sul profilo Instagram della band tratto dal videoclip di “Mohicani”, da pochissimo disponibile in rete. I Boomdabash con Baby K al centro sono in parata sull'asfalto della strada salentina che porta verso il divertimento. Non mancano le bandiere di tutti i paesi del mondo, da quella giamaicana a quella svizzera passando ovviamente per il tricolore, che già facevano parte di tutti i post promozionali: l'estate dei Boomdabash sarà inclusiva, nessuno è escluso dalla grande festa della vita che ricomincia e che passa attraverso la musica. Il videoclip è coinvolgente: i protagonisti sono costretti a scendere dalle macchine ferme nel traffico trasformando la strada rovente in una affollatissima dancehall piena di ballerine e ballerini multietnici. Il video è prodotto da Borotalco Tv ed è diretto da Fabrizio Conte (10 tormentoni estivi 2021).