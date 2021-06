Rocco Hunt e Ana Mena, Un bacio all’improvviso: il testo della canzone

Squadra che vince non si cambia, è sicuramente il proverbio che Rocco Hunt e Ana Mena hanno preso alla lettera. Dopo il successo della scorsa estate, la coppia torna con un nuovo singolo dal titolo “Un Bacio all’Improvviso”. Un pezzo dove pop e reggaeton sono in perfetta armonia per restituire la nuova hit dell’estate

Dopo il successo dello scorso anno con “A Un Passo Dalla Luna”, il poeta urbano Rocco Hunt e la giovane pop star spagnola Ana Mena , sono tornati nelle scorse ore con una fresca collaborazione, in un singolo che sa di hit dell’estate e già in alta rotazione radiofonica. “ Un bacio all’improvviso ” è il titolo scelto per la nuova hit che, come loro stessi hanno definito, “è un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza”, il cocktail giusto per un’estate in cui tutti ci auguriamo di tornare il più possibile alla normalità. Un brano dove le sonorità pop e reggaeton non hanno paura di incontrarsi, anzi si mescolano in totale armonia, insieme alla grinta che solo Rocco Hunt riesce a regalare con le sue barre rap.

Ecco il testo del brano già disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale da venerdì 4 giugno e presentato in anteprima direttamente dai due artisti, durante la diretta Instagram dello scorso giovedì 3 giugno.

L’obiettivo della coppia formata da Ana Mena e Rocco Hunt, è quello di proseguire la scia incominciata la scorsa estate con “ A Un Passo Dalla Luna ”, che si è guadagnato ben 5 dischi di platino e il pass per il mercato internazionale, raggiungendo la cima delle classifiche musicali anche in America Latina, Spagna e Francia.

Il testo di “Un bacio all’improvviso”

Quello che provo io per te

non basterebbe solo una canzone

non mi potrei confondere

ti troverei in un mare di persone

Voglia di festa

ma il tuo nome in testa

mi ritorna ogni volta che

i tuoi occhi parlano i miei dubbi cadono

e so che hai bisogno di me

Ancora io e te

il vento dell’estate ti riporta qui da me

voglio dirti che

alcune cose accadono e non sempre c’è un perché

Un bacio all’improvviso

ti voglio e non lo dico

lo leggo sul tuo viso

non credere al destino

che prima ci allontana

e poi ti porta qui da me

A due passi dal mare

perdo il conto del tempo

che se stiamo insieme scompare

non so dirti quello che sento

guardiamo il cielo mentre

si accendono le stelle

vorrei fosse per sempre

Ancora io e te

il vento dell’estate ti riporta qui da me

voglio dirti che

alcune cose accadono

e non sempre c’è un perché

Un bacio all’improvviso

ti voglio e non lo dico

lo leggo sul tuo viso

non credere al destino

che prima ci allontana

e poi ti porta qui da me

Tu sei quello che rimane

quando tutti vanno via

e si dividono le strade

in fondo cosa vuoi che sia

Ancora io e te

il vento dell’estate ti riporta qui da me

voglio dirti che

alcune cose accadono

e non sempre c’è un perché

Un bacio all’improvviso

ti voglio e non lo dico

lo leggo sul tuo viso

non credere al destino

che prima ci allontana

e poi ti porta qui da me