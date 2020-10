Rocco Hunt, triplo disco di platino per "A un passo dalla Luna"

La coppia conquista il terzo disco di platino per la canzone dell’estate 2020 e il rapper decide di festeggiare pagando una scommessa lanciata prima della pubblicazione

Cinque settimane dopo l’annuncio del doppio disco di platino, “A un passo dalla luna” conquista anche la terza certificazione di platino. Un grande traguardo per Rocco Hunt e Ana Mena, protagonisti dell’estate 2020 con questa collaborazione inedita che è riuscita a colpire nel segno. Lo stesso Rocco Hunt ha pubblicato su Instagram un post dove racconta la scommessa fatta con Ana Mena: se il singolo avesse raggiunto tre dischi di platino, si sarebbe colorato i capelli di rosso. La conquista del traguardo ha “costretto” l’artista a cambiare look così come appare nella foto successiva, un pegno da pagare ma che nasconde un’immensa felicità.

Rocco Hunt e la promessa mantenuta: capelli rossi per il terzo disco di platino I vari riconoscimenti conquistati da Rocco Hunt e Ana Mena sono stati festeggiati dal cantautore con un post celebrativo. Il primo disco di platino è stato annunciato con una foto in compagnia della sua famiglia mentre in precedenza, dati i riscontri in classifica e l’impatto immediato avuto dalla canzone, Rocco Hunt e Ana Mena hanno pubblicato un video dove interpretano “A un passo dalla luna” in versione acustica. Successivamente per il secondo disco di platino, Rocco Hunt ha pubblicato un video del figlio che canta la sua canzone “Vi assicuro che vedere mio figlio cantare orgoglioso la mia canzone è la più grande delle soddisfazioni”, ha scritto Rocco Hunt. Ora la scommessa persa e i capelli rossi come promesso ad Ana Mena, un modo divertente e originale per festeggiare. Lo scatto è stato commentato da Francesco Facchinetti che chiede tra il serio e il faceto “Ma al platino in spagna cosa combini??”. Solo una settimana fa Ana Mena ha invece aggiornato i fan sulla crescita della versione spagnola di “A un passo dalla luna”, entrata nella top 50 di Spotify Spagna. Inoltre per il terzo disco di platino, ha ringraziato tutti e chiuso il post con una frase che lascia intendere ulteriori progetti con Rocco Hunt, un “torneremo presto” che ha acceso l’entusiasmo dei suoi followers.