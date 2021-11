Avril Lavigne ha annunciato il nuovo singolo, "Bite me"

Come promesso alcuni giorni fa - in occasione dell’annuncio dell’entrata di Avril Lavigne nel roster di DTA Records (Travis Barker) - la principessa pop punk ha condiviso sui social la cover, il titolo e la data di uscita del nuovo singolo. Si chiamerà “Bite me” e sarà on air da mercoledì 10 novembre Condividi

“Spacchiamo tutto! Ho appena firmato un contratto con l'etichetta discografica di Travis Barker, la DTA Records! Dovrei rilasciare il mio primo singolo la prossima settimana?”. È con queste parole che la cantautrice canadese Avril Lavigne annunciava nei giorni scorsi sui social, la sua entrata ufficiale nel roster di artisti del batterista dei Blink-182. Un messaggio che ha riempito di gioia i fan di tutto il mondo, vista anche la promessa di un nuovo singolo in arrivo, che segna il ritorno ufficiale della “principessa pop punk” più amata degli anni 2000. “Bite me” è il titolo del nuovo brano di Avril Lavigne, fuori il prossimo mercoledì 10 novembre. Insieme alla cover pubblicata in anteprima su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avril Lavigne (@avrillavigne)

“Bite me” è il nuovo singolo di Avril Lavigne approfondimento Avril Lavigne ha firmato con l'etichetta di Travis Barker “Bite me” (in italiano “Mordimi”) è il nuovo singolo di Avril Lavigne che uscirà tra due giorni esatti, mercoledì 10 novembre. Già disponibile da alcune ore al pre-save ufficiale, con questa canzone la cantautrice canadese icona degli anni 2000, sceglie di mettere il punto ad una nuova era della sua musica, che sicuramente sarà al fianco del batterista e produttore discografico Travis Barker. “Bite me” – la cui cover ufficiale è già stata presentata su Instagram, dove Lavigne posa in abiti punk e in primo piano, accanto a una torta con il nome del singolo – è tra le uscite più attese della settimana e dell’intero mese di novembre. Avril Lavigne manca infatti da tempo sulla scena musicale odierna, più precisamente dall’uscita dell’ultimo album da solista “Head Above Water” (2019), nonostante la cantante abbia più volte collaborato in singoli di successo come “Grow” di Willow e “Flames” del compagno Mod Sun.

Avril Lavigne, il tour in UK ed Europa Non solo un nuovo singolo in arrivo, nelle scorse settimane Avril Lavigne ha anche condiviso con i fan le prime date in calendario per il tour in europeo che per ora vede ben 19 esibizioni live dal prossimo febbraio 2022. Le date del tour europeo di Avril Lavigne: 26 febbraio 2022 – Amsterdam (Paesi Bassi)

28 febbraio 2022 – Monaco (Germania)

2 marzo 2022 – Lodz (Polonia)

4 marzo 2022 – Padova (Italia)

6 marzo 2022 – Milano (Italia)

7 marzo 2022 – Zurigo (Svizzera)

9 marzo 2022 – Amburgo (Germania)

10 marzo 2022 – Berlino (Germania)

12 marzo 2022 – Stoccarda (Germania)

14 marzo 2022 – Colonia (Germania)

16 marzo 2022 – Praga (Repubblica Ceca)

17 marzo 2022 – Vienna (Austria)

19 marzo 2022 – Offenbach (Germania)

23 marzo 2022 – Parigi (Francia)

25 marzo 2022 – Manchester (Regno Unito)

27 marzo 2022 – Londra (Regno Unito)

28 marzo 2022 – Londra (Regno Unito)

29 marzo 2022 – Londra (Regno Unito)

31 marzo 2022 – Brussels (Belgio)