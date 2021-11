Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio in concerto: le date del tour

Dopo oltre un anno di stop per l’emergenza sanitaria Le Vibrazioni tornano sul palco accompagnate dal Maestro Beppe Vessicchio e da un’orchestra di 15 elementi Condividi

Grande ritorno live per Le Vibrazioni, che tornano finalmente in scena con l’atteso tour teatrale, posticipato per colpa dell’emergenza sanitaria. Il nuovo In Orchestra di e con Beppe Vessicchio, partirà il prossimo 24 novembre dalla Sicilia e sarà la prima occasione per la band milanese di entrare in contatto con un’orchestra classica. Un viaggio sonoro completamente inedito che, partendo dai grandi successi di Francesco Sarcina e soci, li riadatterà in una veste completamente inedita, grazie ai nuovi arrangiamenti curati direttamente dall’inossidabile Maestro Beppe Vessicchio. Un’occasione imperdibile per tutti i fan de Le Vibrazioni che potranno vedere sul palco la band insieme a un’orchestra di ben 15 elementi.

Le date del tour In Orchestra di e con Beppe Vessicchio approfondimento Le Vibrazioni: la storia del gruppo pop-rock. FOTO Il nuovo tour de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio sarà prodotto da 432 srl e Colorsound. A seguire il calendario con le prime date confermate a cui potrebbero essere aggiunti altri eventi nelle prossime settimane: 24 novembre Catania - Teatro Metropolitan

25 novembre Palermo - Teatro Golden

26 novembre Marsala - Teatro Impero

29 novembre Bologna - Teatro Europaauditorium

30 novembre Milano - Teatro Nazionale che banca - data sold out

3 dicembre Padova - Gran Teatro Geox. Fa sapere l’organizzazione che i biglietti già acquistati per le precedenti date del tour rimandate a causa dell’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), rimangono comunque validi. Per tutte le informazioni sugli eventi si può consultare il sito di Ticketone o i canali social della band. Si ricorda, inoltre, che possono partecipare ai concerti solo le persone munite di Green Pass o di tampone negativo eseguito non oltre le 48h dall’evento. È comunque obbligatorio rispettare le misure imposte per il contrasto dell’emergenza sanitaria, come distanziamento e obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, per qualsiasi informazione si possono consultare i canali ufficiali della band o quelli dell’organizzazione del tour.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Vibrazioni (@levibrazioniofficial)