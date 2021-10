Ed Sheeran, in attesa del nuovo album, annuncia un concerto a Londra

Come partecipare al concerto londinese di Ed Sheeran

approfondimento

Il “Merry Christmas Gathering” di Ed Sheeran, in programma a Londra per il prossimo 13 dicembre, sarà l’occasione unica per immergersi – per la prima volta dal vivo – nella nuova discografia del cantante britannico, tra gli inediti di “=” (“Equals”), fuori venerdì 29 ottobre, ma anche vecchi e nuovi successi del cantautore, accanto alla strepitosa e preannunciata collaborazione natalizia con la pop star Elton John. Come partecipare? È stato lo stesso Ed Sheeran, a condividere sui social le prime delucidazioni su come prendere parte al piccolo ed intimo show. I biglietti per la St. John di Hackney Church sono disponibili per i fan del solo Regno Unito, che preordinano il nuovo disco direttamente dal negozio online, entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 3 novembre. Promozione che risulta valida fino a esaurimento scorte. In particolare, Sheeran comunica che “chi ha già ordinato l'album dal negozio ufficiale e risiede nel Regno Unito, ha automaticamente l’idoneità a ricevere il codice di ingresso”. Lo spettacolo di St. John di Hackney Church rappresenta una rara opportunità di vedere Sheeran in un piccolo locale (la capacità della chiesa è di circa 2000), dopodichè il pluripremiato cantante tornerà ad esibirsi davanti alla folla internazionale, iniziando il tour estivo proprio dalle migliori location europee tra cui ben tre notti allo stadio di Wembley.