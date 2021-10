Ed Sheeran presenta il nuovo album "Equals", l'intervista a Sky Tg24

L'intervista

Volto stanco e abbigliamento sportivo collegato da casa, Ed Sheeran risponde alle nostre domande. Dedizione al lavoro e rispetto per i suoi fan hanno la meglio su quel senso di malessere (immaginiamo) che sta vivendo: “Non sapevo che direzione avrebbe preso, scrivevo molte canzoni ma poi, dopo che sono diventato papà, è diventato un bellissimo disco”. Continua: “Ho sempre guardato all'amore come una cosa “singola” che provavo più per mia moglie, in modo diverso per i miei genitori e un altro tipo ancora d'amore per i miei amici ma sempre come una cosa specifica.

Dopo aver avuto mia figlia ci sono così tante sfaccettature di amore nella mia vita e tutte hanno un significato diverso”.

In musica il suo modo di vivere gioie e dolori, note e parole che sanno di verità, Ed Sheeran nel suo nuovo lavoro racconta una pagina importante e personale della sua storia e fa sapere: ” La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni, mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici e nell’album rifletto su tutto ciò”.

Capelli rossi e occhi da terremoto: marito, padre, cantautore con la passione per il cinema e le serie tv, la sua cifra è la normalità, anche se è un delle star del pop più amate, che vende milioni di dischi nel mondo. ”Bisogna saper distinguere le due cose e non confondere i due confini. Io non sono Ed Sheeran l'artista quando sono a casa ma sono Ed Sheeran il marito e il padre”.