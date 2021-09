The Weeknd accusato di plagio per "Call Out My Name"

Il cantautore e produttore discografico canadese è stato nelle scorse ore nuovamente coinvolto in accuse sulla violazione del copyright. Ad essere protagonista questa volta è il singolo di successo “Call Out My Name” pubblicato nel 2018

Secondo quanto riportato dai media (Billboard.com), The Weeknd sarebbe stato nuovamente accusato di plagio per la canzone “ Call Out My Name ” estratta dall’album “My Dear Melancholy” (2018). Il brano vittima di copiatura pare essere “Vibeking” degli Epikker, un duo electro house che in passato racconta di aver avuto contatti con Tesfaye e i suoi produttori, ora tutti citati in causa per violazione del diritto d’autore.

Suniel Fox e Henry Strange del duo electro house Epikker , hanno citato in giudizio Abel Makkonen Tesfaye (vero nome di The Weeknd ), i co-autori e produttori del singolo “Call Out My Name” Frank Dukes e Nicolas Jaar, ma anche l’intero Universal Music Group, per quella che pare essere a tutti gli effetti una violazione del diritto d’autore. In particolare, il brano vittima sarebbe la traccia “ Vibeking ” dove gli artisti hanno ritrovato, seppur con tonalità diverse, le stesse melodie e beat temporali identici.

“Call Out My Name” e il plagio di “Vibeking”

È apparsa sin da subito come una vicenda piuttosto intricata, quella che ha accomunato il duo Epikker e The Weeknd, accusato dagli stessi di plagio di una canzone. Secondo quanto raccontato dai musicisti Suniel Fox e Henry Strange – poi riportato da Billboard – “Vibeking” avrebbe visto la luce nell’aprile del 2015 per poi essere inviata a PNDA (Sound Engineer di The Weeknd) per farla ascoltare all’artista canadese e avere un suo parere. Un procedimento non nuovo agli Epikker che più volte si sono affidati a The Weeknd per sottoporre i loro pezzi a una valutazione. I due hanno poi ammesso che, dopo l’invio della traccia, PNDA aveva loro raccontato la risposta positiva di Tesfaye che aveva lasciato un commento compiaciuto alle E-mail contenenti la canzone e ad un suo primo ascolto. Una corrispondenza, insomma, durata settimane, durante la quale Fox e Strange raccontano però di non aver mai ricevuto alcuna licenza o stretto un accordo con il team del pluripremiato cantautore per autorizzare un uso pubblico della canzone. Ad aprile 2018 viene pubblicato il singolo “Call Out My Name” dove Tesfaye, Dukes e Jaar vengono citati come co-autori senza nessun rimando agli Epikker che, secondo le indiscrezioni, sarebbero invece i veri ideatori del pezzo.

The Weeknd accusato nuovamente di plagio

Non è la prima volta che il cantautore e produttore discografico The Weeknd viene accusato di violazione del diritto d’autore. La stessa sorte è toccata anche alle canzoni “The Hills” (2015), “A Lonely Night” (2016) e “Pray For Me” (2018) con Kendrick Lamar, che ricorda molto il brano “Sunrise” di Yeasayer (2007). E se nei casi precedenti The Weeknd aveva vinto la causa, ora pare aver deciso di non esprimersi al riguardo.