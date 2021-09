In attesa della pubblicazione dell’album omonimo, il prossimo 1 ottobre, Lady Gaga e Tony Bennett daranno il benvenuto al primo singolo ufficiale del nuovo progetto. Si intitolerà “Love for Sale” e uscirà su tutte le piattaforme per lo streaming musicale, domani venerdì 17 settembre Condividi:

Dopo un piccolo assaggio che la pop star ha regalato ai fan di Instagram, uscirà ufficialmente domani, venerdì 17 settembre, la title track del nuovo disco di Lady Gaga, “Love for Sale”, inciso insieme al grande crooner americano Tony Bennett. Nella stessa giornata verrà pubblicato sulla piattaforma di contenuti YouTube, anche il videoclip ufficiale della canzone che porta in scena una raffinatissima Lady Gaga e un’altrettanto inedita sfumatura della sua voce e del suo grande talento, messa ancora più in risalto dai toni caldi e inconfondibili di Bennett.

“Love for Sale” è la nuova canzone di Lady Gaga e Tony Bennett approfondimento Lady Gaga e Tony Bennett, il video di I Get A Kick Out Of You Quella dell’uscita imminente (alla mezzanotte di venerdì 17 settembre) del nuovo singolo di Lady Germanotta accanto al crooner Tony Bennett è una notizia che arriva a pochissimi giorni di distanza da un’altra sorpresa che la cantante ha voluto regalare ai fan di tutto il mondo. Dopo il lancio del nuovo album intitolato “Dawn of Chromatica” – una riedizione ricca di collaborazioni, dell’album uscito lo scorso anno in piena pandemia – Lady Gaga si è dedicata alla sponsorizzazione del nuovo disco omaggio a Cole Porter e in uscita il primo ottobre con il titolo “Love for Sale”. Da qui l’idea di una canzone con Tony Bennett per quello che dovrebbe essere il suo ultimo disco ufficiale dopo la chiusura della carriera avvenuta durante il live “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga”, tenutosi al Radio City Music Hall di NYC. Qualche anticipazione? Nel breve teaser del pezzo condiviso su Instagram siamo subito alle prese con un jazz di altri tempi suonato al pianoforte e cantato dalla coppia inedita. Per Gaga un’ulteriore messa alla prova e dimostrazione del suo grande e versatile talento, in grado di spaziare anche tra generi musicali molto diversi tra loro.

Dove acquistare l’album “Love for Sale” approfondimento Lady Gaga, la data di uscita di Dawn of Chromatica: The Remix Album L’album “Love for Sale”, che è un entusiasmante e raffinato duetto tra la pop star statunitense Lady Gaga e l’ultimo vero crooner Tony Bennett, è già acquistabile sul sito ufficiale della cantante dove si possono trovare anche tutte le differenti versioni del disco: quattro cover, un puzzle e T-Shirt con grafiche dedicate al progetto in uscita. “Mancano meno di tre settimane a quando io e Tony Bennett rilasceremo il nostro album ‘Love for Sale’! Abbiamo creato quattro differenti cover in versione limitata per il CD. La prima è già disponibile al pre-order in pochissimi numeri sul mio shop ufficiale”, ha comunicato alcune ore fa la cantante sui suoi profili social.

