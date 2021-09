Vasco Rossi in concerto a Trento: già venduti 60 mila biglietti

Tutte le date del rocker in programma nel 2020 e riprogrammate per il covid sono già sold out Condividi:

L'attesa è altissima, come ampiamente previsto, per il ritorno di Vasco Rossi sulla scena il prossimo anno. Il rocker di Zocca, protagonista assoluto di un mega evento in programma il 20 maggio 2022, fa registrare una massiccia vendita di biglietti per quello che si annuncia come il più grande concerto della storia del Trentino: già sessantamila i ticket venduti online. Il live sarà l'occasione per inaugurare la Trentino Music Arena, la vastissima area riservata ai grandi eventi e agli spettacoli dal vivo, che sorge in località San Vincenzo di Mattarello, pronta ad ospitare oltre centoventimila persone.

I mega eventi dell'estate 2022 approfondimento Vasco Rossi firma per il referendum sull'eutanasia legale La “febbre” che precede il ritorno sul palco di Vasco Rossi si riflette ampiamente nei numeri che confermano ogni previsione. Solo nella prima giornata, venduti già sessantamila biglietti, cifra che carica di ulteriori aspettative la trionfale estate che aspetta il “Komandante” che ha già dalla sua il sold out delle arene di Milano, Imola, Firenze e Roma. I primi ticket erano stati resi disponibili già dall'8 settembre per gli iscritti al Blasco Fan Club, un'altra parte è riservata a qualche decina di migliaia di spettatori residenti in Trentino. Due giorni prima del mega concerto del 20 maggio, invece, è in programma una prova generale che sarà aperta a diciottomila fortunati spettatori.

Questi i live della prossima stagione, date in cui saranno validi i ticket acquistati nel 2019 per i concerti previsti per la scorsa stagione posticipati a causa del Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): 24 maggio 2022 live a Milano presso l'Ippodromo Milano Trenno, 28 maggio 2022 live ad Imola presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, 3 giugno 2022 Firenze a Visarno Arena, 11 giugno 2022 live a Roma presso Circo Massimo con replica il giorno seguente, 12 giugno 2022, sempre al Circo Massimo.



“Siamo Qui” in pre-order su Amazon Sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale, Vasco Rossi celebra con i fan il traguardo dei sessantamila biglietti venduti in un weekend e, allo stesso tempo, annuncia il pre-order via Amazon.it del nuovo attesissimo album, “Siamo Qui”, in uscita il prossimo 12 novembre.

Sempre su Instagram, in un altro post, il cantante conferma che di “Siamo Qui”, brano che ha dato l'avvio all'intero nuovo lavoro, è stato girato nelle scorse settimane un video in Puglia, nello specifico a Spinazzola nelle Murge, sotto la direzione di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni Vasco Rossi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto), località dove da oltre dieci anni trascorre le vacanze e dove normalmente lavora per preparare le tournée con tutta la sua crew. Con questa nuova onorificenza, Vasco Rossi salda ulteriormente il suo legame con la terra pugliese dopo la nomina a "Cittadino della Puglia creativa" ottenuta con Nichi Vendola nel 2014.