Vasco Rossi, il nuovo album è "Siamo qui": info e cover

Il rocker di Zocca sta per tornare. Un nuovo album è in arrivo per Vasco Rossi, che a ben sette anni di distanza dall’ultimo progetto “Sono innocente” (2014) e a un anno dal singolo “Una canzone d’amore buttata via”, ha svelato in “Super Anteprima mondialeuniversale”, il titolo, la cover e la data di pubblicazione del nuovo disco “Siamo qui” . Arriverà in tutti gli store fisici e online, dal prossimo venerdì 12 novembre . Dopo aver disseminato una lunga serie di indizi nel corso degli ultimi mesi, solo ieri, 12 settembre, i fan del Blasco hanno iniziato a ben sperare sull’arrivo di news, dopo che il cantautore aveva condiviso questo messaggio sui suoi profili social ufficiali: “Siamo qui. Pieni di guai. Queste sono le prime due frasi della prossima canzone..E i guai NON sono quelli del COVID..Stay tuned”.

“Siamo qui”, la cover ufficiale del nuovo album di Vasco Rossi

approfondimento

Vasco Rossi in concerto a Trento nel 2022, biglietti in prevendita

Il nuovo progetto musicale in studio di Vasco Rossi, dal titolo “Siamo qui” e in uscita il prossimo 12 novembre, è stato presentato ufficialmente dal Blasco nella giornata di ieri, quando il cantante ha condiviso sui profili social ufficiali la copertina del disco insieme al titolo e alla data di uscita. Una cover che è un primo piano del rocker, pensata per far emergere tutta la personalità e la verve che lo ha caratterizzato in questi anni di carriera: Vasco Rossi è il vero protagonista, sdraiato su una strada provinciale a diretto contatto con l’asfalto, ma con il cielo azzurro sullo sfondo e un panorama che sa di aperta campagna. Un invito velato per dire a tutti che “Siamo ancora qui”, nonostante la sofferenza e gli ostacoli che il mondo e ognuno di noi ha vissuto in questo ultimo periodo a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’uscita del disco sarà anticipata da un nuovo singolo in uscita nelle prossime settimane, di cui il Blasco ha già girato il videoclip ufficiale. Protagonista delle riprese è stata la giovane e talentuosa attrice Alice Pagani, scoperta dal regista Paolo Sorrentino, poi diventata famosa in tutto il mondo per alcuni ruoli di spicco interpretati nelle serie televisive targate Netflix.