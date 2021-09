Vasco Rossi in concerto a Trento nel 2022, biglietti in prevendita

Vasco Rossi tornerà a Trento dopo quasi 20 anni. Sarà la prima tappa del suo nuovo tour 2022, già sold out Condividi:

I fan di Vasco Rossi possono esultare. A partire da venerdì 10 settembre, alle ore 12.00, è stato dato il via alla prevendita dei biglietti per il concerto che si terrà a Trento. Lo sguardo è rivolto al prossimo anno, con la data fissata per il 20 maggio 2022. Sarà la prima tappa ed è di certo storica, considerando la sua assenza a Trento dal 1983.

approfondimento Vasco Rossi cittadino onorario di Castellaneta Marina Una tappa che va ad aggiungersi a quelle già fissate per il suo tour, che passerà da Milano, Imola, Firenze e Roma. Tutto rinviato al prossimo anno a causa del Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), al fine di poter garantire un evento il più possibile sicuro. Date già sold-out ormai da tempo, con gli appassionati del Blasco che avranno però questa nuova chance per poterlo ascoltare live, tentando di accaparrarsi alcuni dei biglietti messi a disposizione.

Vasco a Trento, i biglietti approfondimento I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO La vendita dei biglietti si svolge in due modalità. È possibile richiedere il proprio tagliando per il concerto di Vasco Rossi a Trento sul sito ufficiale vascolive.vivaticket.it o, in alternativa, recarsi presso uno dei tanti punti vendita autorizzati. Ecco quali sono le fasce di prezzo proposte (al costo indicato sarà aggiunto quello relativo alla prevendita: 75 euro – 10mila biglietti per la sezione più vicina al palco

– 10mila biglietti per la sezione più vicina al palco 60 euro – 15mila biglietti per il “pit 2”

– 15mila biglietti per il “pit 2” 45 euro – 35mila biglietti per il “pit 3” È bene sottolineare, però, come circa la metà dei tagliandi a disposizione sarà riservata ai residenti in Trentino, Alto Adige/Suedtirol e Tirolo. Il concerto si terrà presso il nuovo parco “Trentino Musica Arena”, in grado di ospitare più di 100mila spettatori (per il concerto di Vasco sono in vendita 120mila tagliandi, circa).