Vasco Rossi torna in Puglia per le sue vacanze italiane

Il Blasco torna in uno dei suoi luoghi del cuore. Ancora una volta la costa tarantina lo accoglie per le vacanze estive

È giunto anche per Vasco Rossi il momento di concedersi una meritata vacanza. Il 2021, così come il 2020, è stato un anno di privazioni. Ogni azione un tempo ritenuta normale, canonica e convenzionale, è stata posta al centro di un’analisi attenta, al fine di svolgerla in sicurezza. Si ha dunque ancor più bisogno di staccare un po’ la spina, allontanandosi dalla routine quotidiana. Ciò vale per chiunque, anche per una vera e propria star come il Blasco.

Il popolare rocker italiano ha scelto di non cambiare le proprie abitudini. Così come accade da alcuni anni a questa parte, ha optato per Castellaneta Marina come sua meta turistica. I locali ormai lo attendono con ansia.