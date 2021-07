Subsonica in concerto a Milano: scaletta e info

Prosegue il “ Subsonica – Estate 2021 ” tour, il ricco calendario che la band torinese sta proponendo in una serie di date in alcune tra le più magiche location della Penisola. Una tournée che ha un significato ben preciso: non solo è il primo vero ritorno dal vivo per cantanti e musicisti a lungo tempo fermi a causa della pandemia, ma anche l’occasione per Samuel , Max Casacci , Boosta , Ninja e Vicio di celebrare l’anniversario dei 25 anni di carriera , dall’esordio nel 1996. L’appuntamento con il rock elettronico dei Subsonica è quindi fissato per le ore 21:00 di questa sera, venerdì 23 luglio , nella cornice a cielo aperto del Castello Sforzesco di Milano .

Subsonica, cosa significa per la band suonare a Milano

È stata la chitarra e seconda voce dello storico gruppo italiano ad esprimersi – durante un’intervista rilasciata a “La Stampa” – sull’importanza per la band di suonare in una metropoli ricca di storia, ma al tempo stesso futuristica come Milano. Ecco le parole di Max Casacci: “Quando suoni a Milano devi sempre dare qualcosa in più. È la città dove il pubblico sa ascoltare, la città in cui si incontra con più facilità chi vive di musica e chi lavora nel settore…Milano ci ha sempre voluto molto bene”. Lo show che i Subsonica presenteranno questa sera nel capoluogo lombardo fa parte della rassegna “Estate Sforzesca” organizzata al Castello Sforzesco meneghino, che proprio in questa estate 2021 si fa attivo promotore del ritorno live di numerosi artisti così come della ripresa delle più svariate attività artistiche e culturali, rimaste in stop per più di un anno a causa della pandemia da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).