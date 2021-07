Fiorella Mannoia in concerto a Vigevano: scaletta e info

La cantante romana si esibirà questa sera, martedì 20 luglio, nella seconda data ufficiale del suo ricco tour estivo. L’appuntamento con i fan dal vivo è per le ore 21:00 al Castello Sforzesco di Vigevano dove Fiorella Mannoia è tra i grandi nomi ospiti di Vigevano Estate Condividi:

Continua con successo la tournée estiva di Fiorella Mannoia, inaugurata la scorsa domenica 18 luglio con un primo concerto ad Alba. Omonimo all’album uscito nel novembre del 2020, il “Padroni di niente tour” ripercorrerà questa sera, martedì 20 luglio, direttamente dal Castello Sforzesco di Vigevano, una ricca scaletta di brani che include non solo i singoli estratti dall’ultimo lavoro in studio della cantante, ma anche alcuni tra i suoi più grandi successi. Sul palco Fiorella non sarà sola, ma accompagnata dal suo ricco collettivo di musicisti, da Diego Corradin alla batteria a Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, passando per Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e il collega e marito Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale dell’intero spettacolo.

Fiorella Mannoia è felice di tornare in tour approfondimento Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO Grande ospite tra i Big scelti per animare la rassegna musicale estiva dell’hinterland pavese, dal nome Vigevano Estate, Fiorella Mannoia si è detta entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo, dedicando anche un sentito messaggio di speranza per tutti i lavoratori della musica, dell’arte, dello spettacolo e degli eventi che per più di un anno hanno subito un brusco stop a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Queste le parole della cantante: “È davvero una grande gioia poter ripartire e poter riavere quello che per tanto tempo ci è mancato. Tutti noi non vediamo l’ora di poter riprendere in mano la nostra vita di artisti. Tornare a salire sul palco e fare la cosa che amiamo di più: cantare. E farlo davanti alla gente, che tanto ci è mancata”.