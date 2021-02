Fiorella Mannoia sposa lo storico fidanzato Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco si sposano. La cantante, 66 anni, si è decisa a capitolare dopo dieci anni d’amore con il musicista Carlo di Francesco, che di anni ne ha 26 meno di lei.

I due sono molto riservati, quanto al loro amore, tanto che avevano reso nota la loro relazione solamente nel 2017. Ora le pubblicazioni delle nozze – svelate dal settimanale DiPiù - non lasciano spazio ai dubbi.

Fiorella, che si è sempre detta contraria al matrimonio, si è evidentemente lasciata convincere dalla pazienza del suo fidanzato. “Professore” nel programma Amici, uomo posato e riflessivo, come lo definisce la sua metà, ha fatto cadere le resistenze della cantante, che aveva sempre desiderato lasciare "una porta aperta" nella loro storia. “Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”, ha dichiarato Mannoia. “Siamo aperti e liberi di aderire alle nostre passioni, non sei mai solo e infelice quando ne hai”, aveva aggiunto la famosa interprete in una recente intervista a Vanity Fair.

“Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”, aveva concluso Fiorella. Chissà che non sia il segreto per non stancarsi mai.