Madame spiega su TikTok il significato di "Marea"

La cantante vicentina, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, ha spiegato sul social network TikTok, il significato del suo nuovo singolo e tormentone estivo “Marea”. “É la narrazione di un sogno che domando di non trasformare mai in realtà” Condividi:

Francesca Calearo alias Madame altro non è che la vera rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo (insieme ai colleghi Maneskin) dove ha raggiunto solo l’ottava posizione in classifica, vincendo però il Premio come Miglior Testo della kermesse e un ricco parterre di dischi d’oro e di platino per i numerosi stream di “Voce”. Poche ore fa, la cantante ha spiegato ai suoi fan di TikTok – social network della generazione Z, dove la stessa Madame è molto attiva – il significato del suo ultimo singolo “Marea” che, in alta rotazione radiofonica, è uno dei tormentoni di quest’estate italiana.

Madame racconta il significato di “Marea” approfondimento Estate 2021, da "Malibu" a "Mille": i 10 tormentoni da cantare Fin dalla sua pubblicazione ufficiale, lo scorso 4 giugno, sono molti i vecchi e nuovi fan della rapper e cantautrice italiana, ad essersi chiesti quale fosse il vero significato nascosto dietro il singolo “Marea”. A spiegarlo ci ha pensato la stessa Madame che, direttamente dal suo account TikTok ha commentato: “Marea è la narrazione di un sogno erotico. Alla fine della canzone domando alla protagonista, che è il soggetto di questo sogno, di non trasformarlo mai in realtà, di lasciarlo lì dov'è. Di lasciarlo un sogno. La bellezza dei sogni è che rimangono tali. E “Marea” è esattamente questo”. Madame ha poi proseguito raccontando strofa per strofa i dettagli della canzone: “Quando dico “Samba con i tuoi occhi Samba” significa che i miei occhi iniziano a danzare con i tuoi occhi. “Santa nei tuoi occhi Santa” ovvero sono così pura nei tuoi occhi. Nel ritornello c’è una semi esplosione, tutto diventa più carnale fra tocchi, salti, danza”. E alla domanda su che cosa l’abbia spinta a scrivere una canzone come “Marea”, l’artista ha risposto che: “L'ho scritta un mese dopo Sanremo, all'inizio era nato come un pezzo per un progetto sperimentale che avevo in mente, dal sound tribale, poi l'ho trasformato in un singolo estivo”.