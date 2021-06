Madame, il video di "Marea"

“Un video bomba”, così è stato definito da Ermal Meta il videoclip ufficiale di “ Marea ”, la nuova hit estiva di Madame . Disponibile dal 28 giugno, “Marea” è diretto dal regista Attilio Cusani e ha già trovato molti consensi tra i fan, compresi i tanti colleghi vip della giovanissima cantautrice. L’artista ha annunciato l’uscita del videoclip sul suo account ufficiale Instagram, definendolo così: “ Marea, il sogno . Fuori ora” e ottenendo quasi 900 commenti in poche ore, compresi quelli di Rudy Zerbi e della Sugar Music. Il videoclip è stato prodotto da DRD e Bias ed è un invito a lasciarsi andare, a ballare e a sentirsi liberi di essere se stessi. Nella clip Madame è sdraiata su di un letto, le luci sono spente, mentre le lenzuola sembrano animarsi e diventare come delle presenze. All’improvviso l’ambiente si trasforma: Madame indossa una divisa aderente in un deserto.

Il tour invernale di Madame

approfondimento

Madame, tracklist e duetti del primo album: da Ernia a Fabri Fibra

“Marea” (il testo) è un inedito prodotto da DRD e Bias: la cantante ha già dichiarato che l’album verrà presentato in un tour invernale, programmato per dicembre del 2021 con queste date:

3 dicembre - Roma, Atlantico

4 dicembre – Roma, Atlantico

6 dicembre – Firenze, Tuscany Hall

9 dicembre – Napoli, Casa della Musica

10 dicembre – Napoli, Casa della Musica

16 dicembre – Torino, Venaria Concordia

19 dicembre – Milano, Alcatraz

20 dicembre – Milano, Alcatraz

Marea, il singolo di Madame nell’album d’esordio

Il nuovo singolo “Marea” va ad arricchire la versione digitale dell’album di esordio di Madame. Del progetto fanno parte i singoli “Baby” (disco d’oro), “Il mio amico” feat. Fabri Fibra (disco d’oro) e “Voce” (doppio disco di platino e presentata al Festival di Sanremo 2021). Ritmo tribale, voce sensuale, “Marea” trascina gli ascoltatori nel vortice di emozioni raccontato nel testo. Anche qui la rapper vicentina utilizza la sua scrittura ermetica per descrivere la sensazione del perdersi nella persona amata. A Sky Tg24 Madame ha parlato del suo album d’esordio: “In questo disco volevo mettere in luce cosa rappresenta “Madame” per me: è il grillo parlante o meglio una signora che è la voce della mia coscienza, riesce a guardare la mia vita da un punto al di fuori del mio corpo, riesce a uscire da me per giudicarmi e raccontarmi. Questo disco è tutta Madame che descrive e racconta la vita di Francesca, la vita di un’adolescente…”.