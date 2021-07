Harry Styles in concerto, nuove date del Love On Tour 2021: info

Harry Styles e l’annuncio delle nuove date su Instagram

Il cantante britannico, tra i più amati dalla generazione Z anche in Italia, ha condiviso nelle scorse ore un lungo messaggio sui suoi profili social ufficiali – tra cui Instagram – in cui racconta l’aggiunta di nuove date al tour americano. “Love On Tour si farà in giro per gli Stati Uniti questo settembre e non posso far altro che essere felice per questi show. Come sempre, la salute dei miei fan, band e intera crew è la mia priorità. Le linee guida per la sicurezza sanitaria saranno disponibili sui siti ufficiali delle location per assicurarci di poter stare tutti insieme il più al sicuro possibile. Per favore, fate attenzione al cambio di alcune date e ai nuovi show aggiunti”. Mentre sulle performance previste in Europa e nel resto del mondo, Harry Styles ha scritto che “A coloro che vivono in UK e nel resto del mondo, non vedo l’ora di rivedervi, ma per ovvie ragioni non è possibile in questo momento. Presto condividerò altre informazioni sui concerti in giro per il mondo e su nuova musica. Vi amo così tanto. Sono emozionato e non vedo l’ora di vedervi”.