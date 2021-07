Subsonica in concerto a Ferrara: scaletta e info

Samuel, Max, Boosta, Vicio e Ninja (le migliori canzoni dei Subsonica) tornano in grande stile con un tour per festeggiare i 25 anni di carriera. La band torinese salirà sul palco del Ferrara Summer Festival il 2 luglio e si esibirà a partire dalle ore 21:00.

“Siamo davvero felici di potervi comunicare che torneremo a suonare dal vivo quest’estate. - Così avevano anticipato il loro ritorno sulle scene i Subsonica - Rivedremo tutto il nostro team al lavoro, compresi i tecnici, e finalmente potremo viaggiare per tutta l’Italia. Con questa tournée abbiamo scelto di organizzare dei concerti anche in regioni in cui non ci eravamo mai esibiti. Ripartiamo e lo facciamo a 25 anni esatti dal nostro debutto, per questo vorremmo tornare al groove dei primi Subsonica. Non vediamo l’ora di rivedervi scatenati sotto al palco. Grazie per la vostra vicinanza, l’abbiamo sentita tutta!”