Emma Marrone in concerto a Milano: scaletta e info

Dopo più di un anno di stop a causa della pandemia, Emma Marrone è pronta a tornare nella sua amata Milano, dove dal prossimo settembre farà ancora presenza fissa come giudice al tavolo della nuova edizione di “X-Factor”, accanto a Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Per questa volta niente show televisivi ma tre meravigliosi spettacoli dal vivo per la cantante salentina che può così tornare ad abbracciare i suoi fan milanesi. Il “Fortuna Live 2021” tour farà tappa mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), in tre serate dove l’artista ripercorrerà i dieci anni di carriera dall’esordio ad “Amici”, cantando e suonando insieme al pubblico non solo i brani dell’ultimo disco “Fortuna” (2020), ma anche vecchi e nuovi successi. Con lei sul palco, anche ospiti importanti come Loredana Bertè e Alessandra Amoroso, protagoniste dei singoli “Che sogno incredibile” e “Pezzo di cuore”.