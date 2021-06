Bob Dylan annuncia "Shadow Kingdom" primo concerto in streaming

L’evento è previsto per il 18 luglio 2021 ed è la prima esibizione che vede Bob Dylan come protagonista dall’inizio della pandemia. La performance sarà visibile anche in Italia grazie alla piattaforma Veeps Condividi:

Il primo concerto di Bob Dylan dall’inizio della pandemia si chiama “Shadow Kingdom” e verrà trasmesso in live streaming il 18 luglio, sulla piattaforma Veeps. La performance sarà disponibile anche in Italia e i biglietti sono già acquistabili ad un costo di 25 dollari. Una volta ottenuti i ticket, si potrà accedere a Veeps e godersi lo spettacolo di “Shadow Kingdom” per 48 ore.

approfondimento Bob Dylan e il cinema: 11 film che raccontano il grande artista Il comunicato stampa di presentazione descrive “Shadow Kingdom” come uno spettacolo dove l’artista si mostrerà in un ambiente intimo in cui “proporrà i brani tratti dal suo vasto repertorio in una versione studiata ad hoc e in chiave rivisitata per l’evento.” Non si conoscono ancora i dettagli sulla location e se il concerto sarà live o registrato. Bob Dylan (FOTO) ha ufficializzato l’evento con un tweet in cui viene fornito il link utile per l’acquisto dei biglietti.

Bob Dylan, nessun altro concerto previsto approfondimento Bob Dylan, i 15 migliori album dell’artista Premio Nobel Il cantautore, prima d’ora, non era stato così tanto lontano dalle scene e dal suo pubblico dal tour del 1988 “Never Ending Tour”. Per ora, nessun’altra data e nessun tour sono stati ufficializzati, tenendo presente che per Bob Dylan organizzare un concerto in streaming è davvero una bella novità, fino ad oggi, infatti, non aveva quasi mai autorizzato la registrazione di una sua performance. L’ultimo concerto live di Bob Dylan è stato organizzato l’8 dicembre del 2019, sul palco dell’Anthem di Washington DC. Il tour previsto nel 2020 è stato poi annullato a causa della pandemia da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Joel Madden, co-fondatore di Veeps, ha dichiarato: “E un grande onore per noi poter lavorare con Bob Dylan e poter fare parte di una performance che entrerà nella storia. Siamo entusiasti non solo come professionisti, ma soprattutto come grandi appassionati di musica.”