Trento Summer Festival 2021, De Gregori e Annalisa in concerto

Dopo ben due anni di stop, torna la grande musica sotto il cielo delle Dolomiti. In programma da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto 2021, il Trento Summer Festival, la rassegna musicale giunta ormai alla sesta edizione, che ogni anno ospita grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Organizzato da Showtime e Radio Italia Anni 60, il Trento Summer Festival vedrà quest’anno esibirsi nella meravigliosa cornice di piazza Duomo, il grande cantautorato di Francesco De Gregori, il pop solare di Annalisa e il rock dei Jethro Tull. Per tutti i concerti, in programma per le ore 21:00, è prevista la prevendita dei biglietti già a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 16 giugno a Trento (Radio Dolomiti - Apt – Promoevent) e in Alto Adige (in tutte le librerie Athesia). On line, i ticket per accedere all’evento sono disponibili sul sito web del rivenditore ufficiale TicketOne.

Trento Summer Festival, un’occasione per assaporare la grande musica approfondimento I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO Da ormai sei anni, il Trento Summer Festival è diventata un’occasione irrinunciabile per il pubblico, che da sempre coglie l’occasione di animare le sue serate con la musica di grandi artisti nazionali e internazionali. Un evento che quest’anno aumenta ancor di più la sua risonanza, se si pensa alla voglia degli organizzatori e dell’Italia intera, di tornare a vivere dopo il grande stop a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il Trento Summer Festival 2021 sarà infatti la possibilità per artisti e maestranze di tornare ad esibirsi dal vivo, ma anche per la stessa città trentina di rafforzare la sua vocazione turistica e di offrire un importante momento di aggregazione per i residenti e tutti gli ospiti, che in questi giorni frequenteranno la regione. Forte del successo degli anni passati, la rassegna sarà ancora una volta ideata da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli, sostenta dall'assessorato al Turismo della Provincia di Trento, dal Comune di Trento , dall'Apt Trento - Monte Bondone e Valle dei Laghi, da Trentino Marketing, da Cassa di Trento, Itas Mutua e dal Centro Santa Chiara.