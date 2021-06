Lollapalooza, svelata la line up del festival

Il celebre festival musicale itinerante, che ogni hanno accoglie sul suo palco tutte le migliori proposte in fatto di musica alternativa, rock, punk e rap, ha reso nota nelle scorse ore la line up ufficiale degli artisti che dal prossimo giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto si esibiranno al Grant Park di Chicago

Il famoso festival che dal 1997 ad oggi, vede esibirsi ogni anno sul suo palco tutti i migliori musicisti rock, punk e rap, torna per la sua edizione del 2021. Saranno ben quattro le serate del Lollapalooza che questa volta si terrà nella cornice del Grant Park di Chicago. Ecco la line up ufficiale dell’evento , condivisa nelle scorse ore dai profili social ufficiali di Lollapalooza e suddivisa in base alle quattro giornate di concerti in programma dal prossimo giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto .

Lollapalooza, artisti e giorno in cui si esibiranno al Festival

approfondimento

I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO

Lo staff organizzativo dell’evento, ha fatto sapere che quest’anno il festival sarà suddiviso su quattro giornate per permettere una più comoda gestione di tutti gli ingressi, anche in fatto di pieno rispetto delle misure restrittive imposte in materia di lotta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Apriranno le danze, giovedì 29 luglio 2021, la pop star Miley Cyrus, insieme ai producer Illenium e Kaytranada, Playboi Carti e Black Pumas. Saranno presenti sul palco del Grant Park anche Steve Aoki, Jimmy Eat World e molti altri.

Allo stesso modo, grandi sono i nomi attesi per le esibizioni live di venerdì 30 luglio, a partire da Marshmello e Roddy Ricch, a cui si aggiungono il rapper e produttore discografico Tyler, The Creator, Jack Harlow e una serie di artisti emergenti che sfrutteranno sicuramente l’occasione per far conoscere il loro modo di essere e di fare musica al mondo intero.

Sabato 31 luglio sarà una giornata esplosiva al Grant Park di Chicago, visto che a salire sul palco del Lollapalooza saranno alcuni tra gli artisti più in voga e trasmessi del momento come Post Malone, Megan Thee Stallion, Journey, Limp Bizkit, Slander e Trippie Redd.

Tra i più di 40 artisti che domenica 1 agosto concluderanno le quattro giornate del Lollapalooza Festival 2021, ci sono anche i Foo Fighters, DaBaby, Young Thug, Alison Wonderland e Brockhampton.