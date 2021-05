Anna Tatangelo, il nuovo album è "Annazero": info e tracklist

Uscirà il prossimo venerdì 28 maggio, il nuovo album di Anna Tatangelo. “Annazero”, questo è il nome del disco numero sette per l’artista originaria di Sora, un titolo evocativo che rimanda a un significato di rinascita, la stessa che Anna canta dopo averla vissuta in ambito musicale e personale

Sull’onda del grande successo radiofonico e di streaming ottenuto con la pubblicazione dei singoli “ Guapo ”, “ Fra me e te ” e “ Serenata ”, Anna Tatangelo ha annunciato nelle scorse ore, sui suoi profili social, l’arrivo imminente del nuovo album. Si chiamerà “ Annazero ” e sarà disponibile in tutti i negozi di dischi fisici e online, dal prossimo venerdì 28 maggio . Come si nota dalla cover e dal concept scelto per tutto l’album, “Annazero” ha un titolo per nulla casuale, ma evocativo di una rinascita che la stessa artista ha vissuto negli scorsi mesi, in ambito professionale così come personale, dopo aver archiviato definitivamente la storia con Gigi d’Alessio.

“Annazero”: il significato nascosto dietro la cover dell’album

La prima immagine dell’album “Annazero” condivisa dalla “ragazza di periferia”, richiama ancora una volta all’intero concept del disco. Come spiegato dalla stessa Anna, “Annazero” è per lei un disco di rinascita, in ambito professionale così come personale. Nell’immagine di copertina, Anna Tatangelo è spogliata di tutto, a indicare la voglia di lasciarsi alle spalle quanto fatto finora per tornare alle sue più solide origini e radici. Il rimando è all’Antica Roma, e alla forza di una donna che, come una fenice, rinasce continuamente dalle proprie ceneri, pronta per ricominciare da zero e per vivere un grande cambiamento.

Un cambiamento che la Tatangelo ha iniziato due anni fa quando, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, ha iniziato un sodalizio con Achille Lauro e Boss Doms (insieme ai quali ha ri-arrangiato la sua celebre “Ragazza di Periferia”), alla ricerca di nuove sperimentazioni musicali e alla scoperta di un’identità ben più urban.

Anche con “Annazero”, l’idea di Anna Tatangelo è quella di misurarsi con un nuovo flow, come già ha dimostrato nei primi tre singoli estratti dall’album: “Guapo” in cui duetta con il rapper napoletano Geolier, “Fra me e te”, inciso con Gemitaiz e l’ultimo arrivato “Serenata”, prodotto da Dat Boi Dee.