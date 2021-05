Anna Tatangelo, è uscito il videoclip ufficiale di Serenata

Anna Tatangelo, il videoclip di Serenata

approfondimento

Anna Tatangelo si trasforma in Rihanna e fa impazzire i suoi fan

Più di 40.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore, la voce di Doppiamente Fragili ha fatto nuovamente centro. Dopo Guapo in duetto con Geolier e Fra me e te con i quali ha sperimentato nuovi sound e vibrazioni, Anna Tatangelo ha deciso di proseguire il percorso artistico mostrando poliedricità e originalità.

La cantante, classe 1987, ha pubblicato Serenata riscuotendo immediatamente grandi consensi da parte del pubblico che ha apprezzato la sua continua evoluzione.

Nelle scorse ore Anna Tatangelo (FOTO) ha distribuito il videoclip ufficiale del brano che al momento conta già decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube; il filmato vede l’artista protagonista assoluta, al suo fianco quattro ballerine con le quali si muove tra coreografie e outfit differenti.