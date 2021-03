Anna Tatangelo, chi è il presunto fidanzato

Livio Cori è napoletano, originario dei Quartieri Spagnoli, ha 31 anni e ha recitato nella terza stagione di Gomorra, interpretando O’Selfie, un giovane criminale allevato dal clan dei Talebani. Cori non è famoso, però, grazie alla sua prova d'attore ma per aver composto “Surdat”, colonna sonora della serie Sky. Livio Cori ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva solo 15 anni e nel 2008 ha inciso le sue primissime tracce. Con Ghemon ha scritto il brano “Tutta la Notte”, con il quale si è posizionato in vetta alla classifica di MTV venendo poi premiato come nuovo miglior musicista della scena hip hop con il Premio MEI. Nel 2016 è uscito il singolo “Veleno” realizzato insieme a Luchè. Il suo nome è stato spesso associato a quello di Liberato, il misterioso rapper napoletano, ma Livio ha sempre negato di essere lui l’uomo dietro il misterioso artista. Nel 2018 ha pubblicato l'EP chiamato “Montecalvario” con l'etichetta Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2019 Livio Cori ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo, col brano “Un'altra luce” arrivato ultimo. Il suo ultimo album si intitola “Femmena” ed è composto da dieci brani dedicati ognuno ad uno dei suoi amori passati.